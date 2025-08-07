Millonarios anunció cinco jugadores inesperados para recibir al Cali

Millonarios se ha trazado el objetivo de enderezar el camino, pues en sus tres primeros partidos por Liga Betplay acumula tres derrotas, y situado en el último lugar de la tabla recibirá a Deportivo Cali esta viernes 8 de agosto a partir de las 7:30 de la noche.

Bajo ese propósito, el entrenador David González decidió 'patear el tablero' y dejar fuera de la convocatoria a Stiven Vega y Juan Carlos Perera -dos futbolistas bastante resistidos por la hinchada- e incluir a cinco jugadores que no han tenido participación en lo corrido del semestre.

Las cinco novedades en la convocatoria de Millonarios contra Cali

Inicialmente, llama la atención que fue convocado el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien no ha sumado minutos desde su llegada debido a que acarreaba una lesión muscular, razón por la cual en los partidos anteriores -incluyendo el de Copa Betplay ante Real Cartagena- el titular fue Diego Novoa.

Además, fue citado a convocatoria el brasileño Bruno Sávio da Silva, quien llegó libre luego de su paso por Bolívar de La Paz y portará la camiseta '10', siendo uno de los jugadores que más expectativa han creado en la afición.