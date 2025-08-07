Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 20:12
Millonarios anunció cinco jugadores inesperados para recibir al Cali
El partido se disputará este viernes 8 de agosto en el estadio El Campín.
Millonarios se ha trazado el objetivo de enderezar el camino, pues en sus tres primeros partidos por Liga Betplay acumula tres derrotas, y situado en el último lugar de la tabla recibirá a Deportivo Cali esta viernes 8 de agosto a partir de las 7:30 de la noche.
Bajo ese propósito, el entrenador David González decidió 'patear el tablero' y dejar fuera de la convocatoria a Stiven Vega y Juan Carlos Perera -dos futbolistas bastante resistidos por la hinchada- e incluir a cinco jugadores que no han tenido participación en lo corrido del semestre.
Las cinco novedades en la convocatoria de Millonarios contra Cali
Inicialmente, llama la atención que fue convocado el portero uruguayo Guillermo de Amores, quien no ha sumado minutos desde su llegada debido a que acarreaba una lesión muscular, razón por la cual en los partidos anteriores -incluyendo el de Copa Betplay ante Real Cartagena- el titular fue Diego Novoa.
Además, fue citado a convocatoria el brasileño Bruno Sávio da Silva, quien llegó libre luego de su paso por Bolívar de La Paz y portará la camiseta '10', siendo uno de los jugadores que más expectativa han creado en la afición.
En la delantera estará por primera vez Jorge Cabezas Hurtado, quien apenas había acudido a ver los partidos de Millonarios desde un palco; ahora, le apuntan a que pelee por un puesto en la titular con Santiago Giordana y Luis Marimón.
Además, fueron convocados por primera vez dos futbolistas de la cantera, siendo estos el lateral derecho Samuel Martín Díaz (19 años) y el extremo Brayan Cuero Angulo (21 años), quienes aparecen como dos de los mejores prospectos de las divisiones inferiores del cuadro albiazul.
Convocatoria de Millonarios contra Cali por la fecha 6 de Liga Betplay 2025-2
Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa
Defensas: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Danovis Banguero y Andrés Llinás.
Mediocampistas: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio da Silva, Brayan Cuero, Sebastián Del Castillo y Alex Castro.
Delanteros: Beckham Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.
¡VAMOOOOSSSS MILLOOOOSSS QUERIDOOOO! 🔥💙— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 7, 2025
▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Deportivo Cali mañana a las 7:30 p.m. #HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/5eacowh1vo
