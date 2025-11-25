Millonarios anunció el plan que tiene con jugadores extranjeros: ¿quiénes se van?

Giordana y Savio, los jugadores que estarían con altas chances de salir

Varios reportes han llegado sobre el futuro de los futbolistas extranjeros en la actual plantilla de Millonarios, donde se han generado dudas acerca de su continuidad, pues bien, el presidente Enrique Camacho dejó claro que están en conversaciones con ellos para armar un nuevo proyecto deportivo.

“Vamos a hablar con los jugadores (extranjeros) para evaluar todas las posibilidades que tengamos con ellos. Todo se está haciendo, pensando en el plan que se quiere armar”, dijo el alto directivo, abriendo la puerta para que sean vendidos o cedidos a otros clubes.

Otros reportes apuntan que el defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, podría también dejar el club, pero con una menor posibilidad de que lo hagan Giordana y Savio; mientras que el arquero Guillermo de Amores sí tendría su puesto asegurado para el 2026.