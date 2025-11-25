Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 16:11
Millonarios anunció el plan que tiene con jugadores extranjeros: ¿quiénes se van?
El equipo azul de la capital del país ofreció este martes una rueda de prensa.
Millonarios dio a conocer a su nuevo director deportivo, el argentino Ariel Michaloutsos, quien estuvo en una conferencia de prensa hablando del proyecto que viene para el equipo ‘albiazul’, allí, también estuvo el técnico Hernán Torres y el presidente Enrique Camacho.
En la rueda de prensa se hablaron acerca de varios temas, uno de ellos sobre el plan que tienen para los jugadores extranjeros, sabiendo que la Dimayor solo permite incribir 4 jugadores foráneos por cada equipo.
Giordana y Savio, los jugadores que estarían con altas chances de salir
Varios reportes han llegado sobre el futuro de los futbolistas extranjeros en la actual plantilla de Millonarios, donde se han generado dudas acerca de su continuidad, pues bien, el presidente Enrique Camacho dejó claro que están en conversaciones con ellos para armar un nuevo proyecto deportivo.
“Vamos a hablar con los jugadores (extranjeros) para evaluar todas las posibilidades que tengamos con ellos. Todo se está haciendo, pensando en el plan que se quiere armar”, dijo el alto directivo, abriendo la puerta para que sean vendidos o cedidos a otros clubes.
Otros reportes apuntan que el defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, podría también dejar el club, pero con una menor posibilidad de que lo hagan Giordana y Savio; mientras que el arquero Guillermo de Amores sí tendría su puesto asegurado para el 2026.
Millonarios dejó claro que sí quiere contratar nuevos futbolistas extranjeros
El nuevo director deportivo del equipo ‘embajador’, Ariel Michaloutsos, dio claras señales de que se necesita un cambio en los futbolistas extranjeros, asegurando que “el que venga debe ser titular y marcar diferencia (por venir de afuera). Debe tener los pergaminos para jugar en un equipo como Millonarios”.
Así las cosas, la idea es buscar a como dé lugar liberar cupos de extranjeros, sabiendo que el conjunto azul sigue en conversaciones con el argentino Lucas Mugni, mediocampista ofensivo de 33 años que termina en diciembre su contrato con el Ceará de Brasil, aunque este club evalúa si retenerlo o no.
Por otro lado, llegó información del interés formal que Millonarios había hecho hace un par de días por el volante chileno Rodrigo Ureña, por quien estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión y traerlo desde Universitario de Perú.
