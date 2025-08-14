Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 14:16
Millonarios anunció importante baja; jugador estará casi 4 semanas en recuperación
El equipo 'albiazul' se alista para enfrentar a Deportes Tolima en la fecha 7 de Liga BetPlay.
En las últimas horas se dio a conocer una lamentable noticia para Millonarios, equipo que se alista para lo que será su partido del próximo domingo en la ciudad de Ibagué, donde tendrá que enfrentar al Deportes Tolima con una sensible baja.
Se trata del lateral derecho Helibelton Palacios, jugador de 32 años que sufrió una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral de su pierna derecha, (situación que según contó el periodista Guillermo Arango lo tendrá alejado de las canchas de 3 a 4 semanas), esto, mientras jugaba el partido pasado contra Deportivo Cali, duelo en el que también se lesionó de gravedad el defensor Andrés Llinás.
Lea también: Sonríe Lorenzo: DT de Flamengo confirmó por qué Carrascal es convocado a selección
En otras noticias: ¿Millonarios podría se vendido al City Group?
Millonarios tendrá que recurrir a la cantera
El equipo dirigido por el técnico David González tampoco tiene disponible a Sander Navarro para cubrir esa posición de Helibelton, pues el jugador de 21 años también se está recuperando de una lesión muscular que sufrió hace dos semanas.
Así las cosas, el nombre de Carlos Sarabia salta a la luz como el más probable titular en el compromiso ante Tolima, canterano de Millonarios de apenas 20 años que también hace parte de la Selección Colombia Sub-20 que dirige el técnico César Torres.
🩺Ⓜ Reporte Médico: Helibelton Palacios— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 13, 2025
▶ https://t.co/hcq6ap5D5l pic.twitter.com/U4egpWLetS
El equipo ‘embajador’ va por su primer triunfo en la Liga BetPlay
Pese a mostrar mejoría en su juego ante Deportivo Cali, el conjunto ‘albiazul’ terminó sufriendo errores en la zona defensiva que le costaron el posterior empate a tres goles con el equipo de Alberto Gamero, por eso, buscará ante Tolima por fin sumar los tres puntos que le ayuden a salir del sótano de la tabla de posiciones.
Millonarios apenas suma un punto luego de cuatro partidos disputados en esta Liga BetPlay, sin embargo, el conjunto azul de la capital del país debe dos compromisos para quedar al día en el calendario, recordando que tuvo que aplazar sus partidos de local contra Unión Magdalena y Deportivo Pasto.
Fuente
Antena 2