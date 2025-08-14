Millonarios anunció importante baja; jugador estará casi 4 semanas en recuperación

En las últimas horas se dio a conocer una lamentable noticia para Millonarios, equipo que se alista para lo que será su partido del próximo domingo en la ciudad de Ibagué, donde tendrá que enfrentar al Deportes Tolima con una sensible baja.

Se trata del lateral derecho Helibelton Palacios, jugador de 32 años que sufrió una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral de su pierna derecha, (situación que según contó el periodista Guillermo Arango lo tendrá alejado de las canchas de 3 a 4 semanas), esto, mientras jugaba el partido pasado contra Deportivo Cali, duelo en el que también se lesionó de gravedad el defensor Andrés Llinás.

