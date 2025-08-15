Millonarios anunció primera medida tras la polémica con Néiser Villarreal

En la previa de lo que será el partido ante Deportes Tolima por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II, el técnico David González habló en rueda de prensa y contestó las preguntas de la prensa, donde una de ellas estuvo ligada a una polémica fotografía del jugador Néiser Villarreal.

Y es que según cuentan varios medios de comunicación, el futbolista de 20 años aparece con la camiseta del América de Cali puesta durante un video en vivo a través de la plataforma TikTok, algo que desató la furia de todos los hinchas del cuadro ‘embajador’.

Lea también:

Millonarios anunció medida con Néiser Villarreal

El entrenador antioqueño fue consultado acerca de estas actitudes de sus futbolistas y si era sano que aparecieran posando con la camiseta de otro equipo, respondiendo que desconocía tal situación y que analizarán la situación a la interna del grupo.

“Cuando los resultados no son los mejores, estos comportamientos son inaceptables, eso genera más problemas, son cosas que lo manejaremos a la interna del club, son cosas que no pueden pasar a la interna de un grupo, ni cuando estamos mal ni cuando estamos bien”, afirmó González.

Néiser está descartado para el partido contra Tolima

David González añadió que el jugador nariñense se está recuperando de una lesión que sufrió cuando jugaba recientemente un partido amistoso con la Selección Colombia Sub-20, una situación que lo tiene fuera de las canchas y que lo obliga a perderse el partido en Ibagué del próximo domingo.