Millonarios 'aterrizó' a sus hinchas y confirmó decisión de la dirigencia

Millonarios FC está en el último lugar de la tabla de Liga Betplay 2025-II, pues ha jugado cuatro partidos y apenas ha sumado un punto, por lo que la hinchada está bastante preocupada por el futuro deportivo de un equipo que se quedó sin grandes figuras y viene de sufrir eliminaciones al borde de la final en los dos últimos semestres, viendo campeón a sus dos máximos rivales (Independiente Santa Fe y Atlético Nacional).

Por ende, una de las soluciones que ha arrojado la hinchada desde la lejanía es la contratación de futbolistas, más teniendo en cuenta que recientemente se han presentado lesiones. Si bien ya cerró la primera ventana para inscribir, se avecina un periodo de contratación de jugadores libres, y Millonarios podría aprovecharlo para incorporar en las posiciones más debilitadas.

¿Millonarios fichará más futbolistas para el segundo semestre de 2025?

Pese a las críticas, la dirigencia de Millonarios resolvió que no hará el esfuerzo por contratar más futbolistas para el segundo semestre de 2025. De hecho, prácticamente la decisión es que no habrá más incorporaciones, por lo que se jugarán los dos torneos en curso (Liga y Copa Betplay) con la plantilla actual.

La decisión tomada no solo pasa porque la dirigencia considere que hay un buen plantel para el segundo semestre del año, sino porque son conscientes de que los futbolistas que están libres no tienen buen estado físico y sería difícil su adaptación.