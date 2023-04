Millonarios bajo alerta: sorpresiva demanda ante el TAS

Millonarios FC afronta una nueva batalla en los tribunales, pues luego de que en instancias jurídicas colombianas se falló en favor de los Embajadores determinando que no adeudaban dinero a Envigado FC en el 'caso Jéfferson Martínez'.

Sin embargo, los Naranjas no descansan en la búsqueda de justicia, pues los abogados de Envigado aseguran que Millonarios debe pagar cerca de 400 mil dólares por la opción de compra del mencionado arquero.

Vea también: Millonarios es líder y América escolta; tabla de posiciones tras la fecha 11

Y en vista de que en Colombia se determinó que los Azules no estaban obligados a pagar tal cifra, Envigado trasladó el caso hasta el Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS), con el fin de obtener los 400 mil dólares por parte de Millonarios.

¿Por qué razón Envigado llevó el caso de Millonarios al TAS?

El préstamo con opción de compra por Jéfferson Martínez era de 550 dólares, Millonarios abonó en 2019 una cuota inicial de 150.000, quedado el restante para más adelante; no obstante, el futbolista renunció al cuadro Embajador y por eso el club decidió no pagar los restantes 400 mil, teniendo en cuenta que ya no existía ningún vínculo con el arquero.

Sin embargo, Envigado alega que el acuerdo ya estaba firmado, e independientemente de que Millonarios disfrutara o no de los servicios del futbolista, estaba en la obligación de pagar la totalidad de dinero que aparece en el papel.

Le puede interesar: [Video] ¿Se enamoró?: Una periodista puso 'nervioso' a jugador de Millonarios en plena entrevista

Así las cosas, con un Millonarios que ganó el pleito bajo las condiciones jurídicas de Colombia, ahora inicia una nueva batalla ante el TAS, la cual si bien tardará, podría tener un fallo distinto, obligando al Embajador a desembolsar la suma que pretende Envigado.