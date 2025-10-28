Millonarios busca milagros con una novedad: así enfrentará a Once Caldas

Después de un muy mal arranque de Millonarios en la Liga BetPlay con David González, los albiazules ganaron terreno y están con chances de sellar la clasificación pese a irregularidades dentro de su juego y sus resultados. Superaron a Independiente Santa Fe en el clásico bogotano y pueden jugar cuadrangulares con un milagro.

Vea también: Batacazo en Mundial femenino Sub-17; favorita quedó eliminada en 8vos de final

Con la victoria de Millonarios, suman 21 puntos y con tres partidos por delante, una de local y dos de visitante, tienen que hacer las nueve unidades que le restan y esperar varios resultados de clubes que están peleando por la clasificación. Antes de jugar ante Once Caldas, la fecha 18 inició mal para el cuadro embajador con la victoria de Águilas Doradas y de Alianza Valledupar.

Aunque se ve difícil, Hernán Torres tiene mínimas chances todavía. Contra Once Caldas, Millonarios presentará una nómina muy parecida a la que triunfó en El Campín ante Santa Fe en el clásico capitalino. Solo hay una ausencia clara y una novedad dentro de los concentrados.

LAS ALTAS Y BAJAS DE MILLONARIOS EN LA CONVOCATORIA

Para este compromiso, el cuadro albiazul tiene una baja grande en el mediocampo, una zona tocada por la ausencia de Sebastián Del Castillo que no ha vuelto a estar por una lesión larga. Dewar Victoria no podrá ser de la partida por la tarjeta roja que recibió en el clásico.

Le puede interesar: Leicy Santos se crece en Liga de Naciones: tabla de goleadoras tras fecha 2

A diferencia de las anteriores ocasiones cuando Hernán Torres sufría con un jugador expulsado que podía utilizar como excusa la convocatoria de Carlos Sarabia en el Mundial Sub-20 para poder alinear al sancionado, el lateral ya regresó pese a no estar en las convocatorias y Dewar Victoria no podrá jugar en un duelo crucial de la fecha 18.

De esa manera, no estará Carlos Sarabia ni Dewar Victoria dentro de la convocatoria. Tampoco Helibelton Palacios que tampoco estuvo en el clásico bogotano por un golpe frente a Bucaramanga en la fecha 16. Sin embargo, la novedad sí aparece en la zaga defensiva con Sergio Mosquera.

Dejó varias dudas en anteriores partidos y la última vez que Hernán Torres contó con Sergio Mosquera fue en la fecha 15 el miércoles 15 de octubre. El zaguero central no estuvo con Atlético Bucaramanga ni con Santa Fe el fin de semana pasado.

Lea también: Confirmado el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025

Tampoco podrá contar con Álex Castro que salió lesionado en el partido frente al Atlético Bucaramanga. Hernán Torres tendrá que decidir si Cristian Cañozales será titular después de haberle dado la victoria a Millonarios en el duelo directo frente a su acérrimo rival Santa Fe.