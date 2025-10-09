Actualizado:
Millonarios, Cali y América 'pelean' por una figura de la Liga Betplay
Previo al final de la fase regular del certamen colombiano, se habla sobre posibles movimientos para 2026.
El nombre de Jannenson Sarmiento vuelve a sonar con fuerza en el mercado del fútbol colombiano. El mediocampista del Unión Magdalena, una de las figuras del campeonato, ha despertado el interés de tres grandes: Millonarios, América y Deportivo Cali, equipos que ya habrían preguntado por su situación contractual.
Sarmiento, de 25 años, ha sido uno de los jugadores más destacados del Ciclón Bananero en la actual Liga Betplay, al punto de convertirse en el motor ofensivo del equipo. Sin embargo, su deseo de dar el salto a un club con mayores aspiraciones es claro: “A esta altura, por lo que he venido haciendo, merezco una oportunidad en un club con mejores herramientas que me permitan seguir mejorando mi carrera”, dijo en ‘Zona Libre de Humo’.
Desde hace meses, el América de Cali ha mostrado interés en ficharlo. La dirigencia escarlata lo tiene en carpeta como una opción prioritaria para el próximo semestre, aunque su contrato con Unión Magdalena va hasta diciembre de 2026 y su salida depende de la autorización del presidente Eduardo Dávila.
No obstante, el jugador sorprendió al hablar también de otros clubes grandes del país. “Aparte de América, también estuvo cerca Millonarios”, reconoció, dejando abierta la puerta para varios destinos en el FPC.
Pero lo más llamativo fue su guiño al Deportivo Cali, al admitir: “Yo me inclinaría más por el Cali”. Con esta frase, Sarmiento encendió las alarmas entre los hinchas del América, que ya lo veían cerca del Pascual Guerrero.
Pese a su deseo de salir, Sarmiento ha mantenido una buena relación con el club samario: “Con el señor Dávila todo está tranquilo, con las conversaciones que se han dado se ha mejorado mucho”, aseguró el mediocampista, quien sigue enfocado en ayudar al Unión a evitar el descenso.
El volante creativo también habló de su perfil futbolístico: “Mi posición natural siempre ha sido la del volante 10. Cuando fui a Uruguay me inclinaron más a la banda, me siento cómodo en las dos posiciones”, explicó.
La trayectoria de Jannenson Sarmiento
Con pasado en Danubio de Uruguay y Moca FC de República Dominicana, Sarmiento podría ser una de las joyas más buscadas en el próximo mercado. Su talento y madurez futbolística lo ponen en la mira de tres gigantes que ya preparan su ofensiva por una de las revelaciones de la Liga Betplay.
