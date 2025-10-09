Millonarios, Cali y América 'pelean' por una figura de la Liga Betplay

El nombre de Jannenson Sarmiento vuelve a sonar con fuerza en el mercado del fútbol colombiano. El mediocampista del Unión Magdalena, una de las figuras del campeonato, ha despertado el interés de tres grandes: Millonarios, América y Deportivo Cali, equipos que ya habrían preguntado por su situación contractual.

Sarmiento, de 25 años, ha sido uno de los jugadores más destacados del Ciclón Bananero en la actual Liga Betplay, al punto de convertirse en el motor ofensivo del equipo. Sin embargo, su deseo de dar el salto a un club con mayores aspiraciones es claro: “A esta altura, por lo que he venido haciendo, merezco una oportunidad en un club con mejores herramientas que me permitan seguir mejorando mi carrera”, dijo en ‘Zona Libre de Humo’.

Desde hace meses, el América de Cali ha mostrado interés en ficharlo. La dirigencia escarlata lo tiene en carpeta como una opción prioritaria para el próximo semestre, aunque su contrato con Unión Magdalena va hasta diciembre de 2026 y su salida depende de la autorización del presidente Eduardo Dávila.

No obstante, el jugador sorprendió al hablar también de otros clubes grandes del país. “Aparte de América, también estuvo cerca Millonarios”, reconoció, dejando abierta la puerta para varios destinos en el FPC.