Millonarios, Cali y Once Caldas pelean por fichar una 'joya' de Fortaleza

Tres reconocidos equipos del fútbol colombiano no lograron avanzar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, donde Millonarios, Deportivo Cali y Once Caldas quedaron al margen y ya piensan en lo que será la temporada 2026.

Estos equipos buscarán ser protagonistas en el próximo año, por eso, ya analizan posibles refuerzos a sus plantillas y se han fijado todos ellos en un talento que juega en Fortaleza CEIF, conjunto bogotano que sorprendió al avanzar a los cuadrangulares con una nómina modesta, pero aplicada y con capacidades.

