Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 20:06
Millonarios, Cali y Once Caldas pelean por fichar una 'joya' de Fortaleza
El futbolista también tiene pretendiente en el fútbol extranjero.
Tres reconocidos equipos del fútbol colombiano no lograron avanzar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, donde Millonarios, Deportivo Cali y Once Caldas quedaron al margen y ya piensan en lo que será la temporada 2026.
Estos equipos buscarán ser protagonistas en el próximo año, por eso, ya analizan posibles refuerzos a sus plantillas y se han fijado todos ellos en un talento que juega en Fortaleza CEIF, conjunto bogotano que sorprendió al avanzar a los cuadrangulares con una nómina modesta, pero aplicada y con capacidades.
Mediocampista de Fortaleza es pretendido por grandes del fútbol colombiano
Se trata del pivote Ronaldo Pájaro, jugador nacido en el departamento de Bolívar hace 23 años quien ha venido demostrando grandes capacidades en el equipo de ‘Los Amix’, tanto, que clubes de alto reconocimiento en Colombia se han interesado en él.
Así lo confirmaron los periodistas Julián Capera y Alexis Rodríguez, mencionando que Millonarios, Deportivo Cali y Once Caldas lo tienen en su radar, incluso, hay un interés del fútbol portugués por considerar los servicios del mediocampista colombiano, quien goza de un gran potencial hacia el futuro.
Los números de Ronaldo Pájaro
El jugador que ha venido teniendo regularidad con el equipo bogotano, ha disputado 10 partidos en la presente Liga BetPlay (dos de ellos en los cuadrangulares), sumando apenas un gol en esos compromisos disputados, sin embargo, su principal función no es anotar sino realizar trabajos de contención en defensa, además de crear conexión con los atacantes y mediocampistas ofensivos.
Cabe mencionar que Ronaldo Pájaro tiene contrato vigente con Fortaleza hasta diciembre del 2026, así que cualquiera que busque tener sus servicios deberá negociar con ‘Los Amix’, sabiendo además que una posible oferta del extranjero podría ser más atractiva para un jugador joven que daría prioridad a jugar en el balompié del Viejo Continente.
