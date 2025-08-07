Actualizado:
Millonarios 'celebra' infortunio del Cali de Gamero: dos ausencias confirmadas
Albiazules y verdiblancos se enfrentarán este viernes por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II.
Millonarios FC vs Deportivo Cali ha pasado de ser uno de los encuentros más llamativos del fútbol colombiano a ser un partido de necesitados por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, pues ninguno de los dos vive una realidad muy cómoda.
El Albiazul llega con tres partidos disputados (tiene dos pendientes) y ningún punto conseguido, por lo que pinta como una obligación derrotar a su rival de turno el próximo viernes en el estadio El Campín; de no hacerlo, tomaría fuerza la salida de David González de la dirección técnica.
El verdiblanco, con cinco puntos en cinco salidas aparece en la decimotercera posición de la Liga Betplay, y los hinchas esperan que, de la mano de Alberto Gamero -extécnico de Millonarios- inicie la remontada en la tabla. Claro está que dos bajas sensibles obstaculizan el objetivo de ganar en Bogotá.
Pues las comunicaciones del Deportivo Cali han expuesto el más reciente parte médico, en donde se expone que hay dos futbolistas lesionados, quienes no podrán viajar a Bogotá para enfrentarse con Millonarios por la sexta fecha.
Los dos futbolistas lesionados en Deportivo Cali
En la tarde-noche del miércoles 7 de agosto, se conoció que el lateral izquierdo Andrés Correa presentó una "lesión muscular en la cara posterior del muslo derecho" durante el partido ante Llaneros por la quinta jornada del certamen en curso.
Luego de los exámenes a los que fue sometido Correa, se ratificó una "lesión muscular tipo 3B del bíceps femoral en la región proximal y media", y se encuentra en la fase I de rehabilitación.
Además, el jugador Juan José Montoya presenta un trauma en rodilla derecha, y si bien se encuentra en la fase II de rehabilitación, actualmente se le realiza un "diagnóstico de un esguince de ligamento colateral lateral".
Fecha, hora y canal para ver Millonarios vs Deportivo Cali
El partido Millonarios FC vs Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II se disputará este viernes 8 de agosto a partir de las 7:30 p. m. en el estadio El Campín y será transmitido por Win Sports y Antena 2.
🧑⚕️ Actualidad Médica Equipo Profesional. pic.twitter.com/GR9oAt5zDi— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 6, 2025
