Millonarios 'celebra' infortunio del Cali de Gamero: dos ausencias confirmadas

Millonarios FC vs Deportivo Cali ha pasado de ser uno de los encuentros más llamativos del fútbol colombiano a ser un partido de necesitados por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, pues ninguno de los dos vive una realidad muy cómoda.

El Albiazul llega con tres partidos disputados (tiene dos pendientes) y ningún punto conseguido, por lo que pinta como una obligación derrotar a su rival de turno el próximo viernes en el estadio El Campín; de no hacerlo, tomaría fuerza la salida de David González de la dirección técnica.

El verdiblanco, con cinco puntos en cinco salidas aparece en la decimotercera posición de la Liga Betplay, y los hinchas esperan que, de la mano de Alberto Gamero -extécnico de Millonarios- inicie la remontada en la tabla. Claro está que dos bajas sensibles obstaculizan el objetivo de ganar en Bogotá.

Pues las comunicaciones del Deportivo Cali han expuesto el más reciente parte médico, en donde se expone que hay dos futbolistas lesionados, quienes no podrán viajar a Bogotá para enfrentarse con Millonarios por la sexta fecha.