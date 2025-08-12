Millonarios: confirman cuándo volverá a jugar Guillermo de Amores

Millonarios FC no pasa por un buen momento en el plano deportivo y la suerte no lo ha acompañado recientemente, pues varios jugadores de la plantilla han sufrido lesiones, siendo la de Andrés Llinás (fractura del cuello de pie de su pierna izquierda) una de las más impactantes.

Además, en el partido de la sexta fecha ante Deportivo Cali, el portero Guillermo de Amores -quien apenas debutaba- tuvo que ser sustituido al minuto 62 debido a que presentó una contusión en su cabeza al chocarse contras el vertical izquierdo en el tercer gol de los Azucareros.

Hubo mucha preocupación en torno a De Amores, pues el golero de 30 años venía de una lesión (razón por la cual no había debutado), y pese a que el golpe no fue aparatoso, sí lo afectó bastante en su momento. Cuatro días después, Millonarios sabe cuándo volverá a jugar el uruguayo.

Según se ha conocido, Guillermo de Amores fue sometido a un TAC y este no arrojó anomalías, por lo que el futbolista está listo para volver a entrenar a la par del resto del plantel en la sesión programada para el miércoles 13 de agosto, informó el periodista Alexis Rodríguez.