Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 07:14
Millonarios: confirman cuándo volverá a jugar Guillermo de Amores
El portero uruguayo viene de sufrir una contusión en su debut con Millonarios.
Millonarios FC no pasa por un buen momento en el plano deportivo y la suerte no lo ha acompañado recientemente, pues varios jugadores de la plantilla han sufrido lesiones, siendo la de Andrés Llinás (fractura del cuello de pie de su pierna izquierda) una de las más impactantes.
Además, en el partido de la sexta fecha ante Deportivo Cali, el portero Guillermo de Amores -quien apenas debutaba- tuvo que ser sustituido al minuto 62 debido a que presentó una contusión en su cabeza al chocarse contras el vertical izquierdo en el tercer gol de los Azucareros.
Puede leer: ¿Millonarios será vendido al City Group? Gustavo Serpa respondió
Hubo mucha preocupación en torno a De Amores, pues el golero de 30 años venía de una lesión (razón por la cual no había debutado), y pese a que el golpe no fue aparatoso, sí lo afectó bastante en su momento. Cuatro días después, Millonarios sabe cuándo volverá a jugar el uruguayo.
Según se ha conocido, Guillermo de Amores fue sometido a un TAC y este no arrojó anomalías, por lo que el futbolista está listo para volver a entrenar a la par del resto del plantel en la sesión programada para el miércoles 13 de agosto, informó el periodista Alexis Rodríguez.
¿Cuándo vuelve a jugar Guillermo de Amores en Millonarios?
Así las cosas, Guillermo de Amores sería inicialista en el próximo partido de Millonarios, que será ante Deportes Tolima y está programado para el domingo 17 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 6:10 p. m.
Se prevé que entre miércoles y viernes se realice un análisis de la reacción que tiene De Amores en los entrenamientos luego de la lesión, y haga parte de la delegación de 20 jugadores que viajará a Ibagué.
Le puede interesar: Liga Betplay 2025-II: Tabla del descenso luego de la sexta fecha
Es menester recordar que Millonarios FC aparece en la última posición de la Liga Betplay con un punto y dos partidos pendientes, pues aún no juega ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto por las fechas 1 y 2, respectivamente.
Millonarios: ¿Cuándo juega contra Unión Magdalena y Pasto?
El juego ante Unión Magdalena está programado para el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. en El Campín, y con Pasto se medirá el miércoles 10 de septiembre en el mismo estadio.
¿Quién ha sido el mejor capitán de la Selección Colombia?
Fuente
Antena 2