Sáb, 20/09/2025 - 19:03
Millonarios confirmó 5 novedades Vs Fortaleza en Liga BetPlay
El equipo 'embajador' busca su cuarta victoria en la Liga BetPlay.
Millonarios quiere mantener vivas sus esperanzas de entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay-2 de 2025 y este domingo 21 de septiembre deberá afrontar un nuevo desafío ante Fortaleza CEIF en la fecha 12 del campeonato.
El duelo entre equipos bogotanos enfrenta dos realidades diferentes, ya que el cuadro 'embajador' se ubica en la posición 15 con solo 11 puntos, después de tres victorias, dos empates y seis derrotas. Por otro lado, Fortaleza está tercero con 21 unidades, tras cinco celebraciones, seis empares y ninguna derrota.
Novedades en Millonarios Vs Fortaleza
Para enfrentar a Fortaleza, el director técnico Hernán Torres confirmó cinco novedades en la lista de jugadores convocados, teniendo en cuenta el anterior partido por Liga BetPlay ante Alianza FC.
La principal sorpresa está en la presencia del portero Iván Díaz de categoría 2007. Por otro lado, también entraron en el listado de considerados Álex Moreno Paz, Alex Castro, Edwin Mosquera, Helibelton Palacios y Bruno Sávio.
Por otro lado, Iván Arboleda, Nicolás Giraldo, Brayan Cuero, Luis Marimón y Johan Hernández no fueron incluidos en la lista de viajeros.
Millonarios Vs Fortaleza: fecha, hora y cómo VER EN VIVO
El partido entre Millonarios contra Fortaleza por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor se disputará este domingo 21 de septiembre a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
