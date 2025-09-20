Millonarios confirmó 5 novedades Vs Fortaleza en Liga BetPlay

Millonarios quiere mantener vivas sus esperanzas de entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay-2 de 2025 y este domingo 21 de septiembre deberá afrontar un nuevo desafío ante Fortaleza CEIF en la fecha 12 del campeonato.

El duelo entre equipos bogotanos enfrenta dos realidades diferentes, ya que el cuadro 'embajador' se ubica en la posición 15 con solo 11 puntos, después de tres victorias, dos empates y seis derrotas. Por otro lado, Fortaleza está tercero con 21 unidades, tras cinco celebraciones, seis empares y ninguna derrota.