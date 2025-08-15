Millonarios confirmó cuándo volverá a jugar Leonardo Castro

Millonarios FC se aferra a distintos aspectos para salir de la crisis deportiva que afronta y que cada vez pone más 'contra las cuerdas' al entrenador David González, quien ya habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia, y en caso de no generar mejores resultados, saldría de la institución.

Y una de las 'luces de esperanza' en Millonarios FC pasa por la recuperación del delantero Leonardo Castro, quien ya completa cuatro meses desde que sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda en un partido contra Alianza FC por la undécima fecha de la Liga Betplay 2025-I.

El tiempo estimado de recuperación de Castro era de entre cuatro y cinco meses, por lo que ya está por volver a la competencia oficial, y así lo informó el entrenador de Millonarios en una rueda de prensa que ofreció en la tarde de este viernes 15 de agosto.

"Leonardo ya está haciendo trabajos a la par del grupo y también trabajos con duelos", afirmó el entrenador de Millonarios, por lo que está muy próximo a entrar en convocatoria para partidos oficiales, y David González dio una fecha tentativa.