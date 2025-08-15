Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 13:27
Millonarios confirmó cuándo volverá a jugar Leonardo Castro
El delantero de 33 años sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda.
Millonarios FC se aferra a distintos aspectos para salir de la crisis deportiva que afronta y que cada vez pone más 'contra las cuerdas' al entrenador David González, quien ya habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia, y en caso de no generar mejores resultados, saldría de la institución.
Y una de las 'luces de esperanza' en Millonarios FC pasa por la recuperación del delantero Leonardo Castro, quien ya completa cuatro meses desde que sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda en un partido contra Alianza FC por la undécima fecha de la Liga Betplay 2025-I.
El tiempo estimado de recuperación de Castro era de entre cuatro y cinco meses, por lo que ya está por volver a la competencia oficial, y así lo informó el entrenador de Millonarios en una rueda de prensa que ofreció en la tarde de este viernes 15 de agosto.
"Leonardo ya está haciendo trabajos a la par del grupo y también trabajos con duelos", afirmó el entrenador de Millonarios, por lo que está muy próximo a entrar en convocatoria para partidos oficiales, y David González dio una fecha tentativa.
David González confirmó la fecha de regreso de Leonardo Castro tras la lesión
"Estamos confiados en que en dos o tres semanas pueda estar en nómina para competir", aseguró David González sobre el delantero 'estrella' de Millonarios FC, quien, de encontrarse en buena forma física, le arrebataría el puesto a Luis Mario Marimón y Santiago Giordana.
En ese orden de ideas, Leonardo Castro volvería a jugar con Millonarios FC en el partido ante Águilas Doradas de la novena fecha (viernes 29 de agosto en Rionegro) o en el clásico de la fecha 10 contra Independiente Santa Fe del sábado 6 de septiembre.
Se aguarda por la evolución de Leonardo Castro, quien sería un alta importante para un Millonarios urgido de goles y de ideas de juego, pues apenas suma un punto de doce posibles en la Liga Betplay y permanece en el último lugar de la tabla con dos partidos pendientes.
