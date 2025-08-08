Millonarios confirmó dura baja previo al duelo contra Cali; afuera tres semanas

Millonarios se alista para que lo que será el partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II, compromiso ante del Deportivo Cali que se llevará a cabo este viernes en el Estadio El Campín de Bogotá y donde el cuadro azul buscará su primer triunfo en esta competencia.

El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que la hinchada no está contenta con el rendimiento que ha venido mostrando el equipo luego de tres derrotas consecutivas en liga, por eso, buscará esta noche cambiar la imagen y ganar el compromiso, una tarea que tendrá que hacer con un jugador que pintaba para ser titular.

