Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 16:51
Millonarios confirmó dura baja previo al duelo contra Cali; afuera tres semanas
El equipo 'albiazul' enfrenta este viernes al equipo de Alberto Gamero.
Millonarios se alista para que lo que será el partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II, compromiso ante del Deportivo Cali que se llevará a cabo este viernes en el Estadio El Campín de Bogotá y donde el cuadro azul buscará su primer triunfo en esta competencia.
El conjunto dirigido por el técnico David González sabe que la hinchada no está contenta con el rendimiento que ha venido mostrando el equipo luego de tres derrotas consecutivas en liga, por eso, buscará esta noche cambiar la imagen y ganar el compromiso, una tarea que tendrá que hacer con un jugador que pintaba para ser titular.
Lea también: Dimayor confirmó la nueva fecha de los partidos aplazados por el paro minero
En otras noticias: Alcalde de Bogotá anunció la construcción de nuevo estadio en Bogotá
Millonarios sufre baja de última hora para el duelo ante Cali
El equipo azul de la capital del país, que se espera tenga el debut de tres de sus nuevos fichajes en este partido ante Cali (el arquero de Amores, el centrocampista Bruno Sávio y el centro delantero Jorge Cabezas), dio a conocer la lesión de uno de los jugadores que llegó al club en este mercado de fichajes.
Se trata del atacante colombiano Cristian Cañozales, jugador antioqueño de 26 años que en el último entrenamiento del equipo sufrió una fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha, lesión que de acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, necesita una recuperación de 3 semanas.
#MILLONARIOS— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) August 8, 2025
Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha
Lo que pude averiguar sobre el tiempo de recuperación es que serían 3 semanas pic.twitter.com/MfffCAlO3n
Novedades en la convocatoria de Millonarios
David González sigue sorprendiendo con la lista de jugadores que llama y que pone a su disposición, convocando a nuevos y jóvenes futbolistas que forman parte por primera vez del primer equipo, ya había pasado con el mediocampista Sebastián del Castillo (quien hoy podría ser titular) y ahora pasa con otros dos jugadores.
Se trata del lateral derecho Samuel Martín Díaz, nacido en el Meta en enero de 2006, y del extremo de 21 años Brayan Cuero Angulo, quienes tienen oportunidad de sumar experiencia en el primer equipo.
Cabe mencionar que esta inclusión de juveniles en las convocatorias no solo obedece al deseo de David González de contar con el talento de la cantera ‘embajadora’, sino también tiene que ver con la nueva regla de la Dimayor que obliga a poner siempre a jóvenes futbolistas en las convocatorias para impulsar las divisiones menores de los equipos.
Fuente
Antena 2