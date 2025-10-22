Actualizado:
22/10/2025
Millonarios confirmó el futuro de Leo Castro: OFICIAL
Millonarios arma su nómina para el 2026.
Millonarios confirmó este miércoles 22 de octubre la renovación del contrato del delantero Leonardo Castro, quien seguirá defendiendo los colores del conjunto 'embajador' por tres años más.
"Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más. Nacido en Pereira, ‘Leo’ Castro llegó a Millonarios en 2023 después de una destacada trayectoria en el Fútbol Colombiano, tras haberse consagrado en Deportivo Pereira como campeón y máximo goleador de la Liga en el segundo semestre del 2022", explicó el cuadro capitallino.
¡El goleador sigue en casa! Ⓜ️🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 22, 2025
Leonardo Castro renueva con el Embajador. ¡Vamos por más, Leo! 🫶🏻💪⚽️
▶️ Conoce más en https://t.co/dw6Vcyz6Xo pic.twitter.com/L5j6g7lO0K
Millonarios destacó, en el comunicado oficial de la renovación, el "compromiso" de Leo Castro, el cual le ha permitido ser una de las "figuras más queridas" por parte de los hinchas.
"Su llegada al ‘Embajador’ despertó gran expectativa, por su experiencia el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, ‘Leo’ se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición", señaló el conjunto 'embajador'.
Números de Leo Castro en Millonarios
Con la camiseta de Millonarios, el delantero Leonardo Castro ha disputado 108 partidos en los que ha anotado 50 goles y celebrado el título de la primera división del fútbol colombiano en el primer semestre de 2023.
Castro también cuenta con el título de la Superliga en 2024.
