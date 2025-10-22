Millonarios confirmó el futuro de Leo Castro: OFICIAL

Millonarios confirmó este miércoles 22 de octubre la renovación del contrato del delantero Leonardo Castro, quien seguirá defendiendo los colores del conjunto 'embajador' por tres años más.

"Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más. Nacido en Pereira, ‘Leo’ Castro llegó a Millonarios en 2023 después de una destacada trayectoria en el Fútbol Colombiano, tras haberse consagrado en Deportivo Pereira como campeón y máximo goleador de la Liga en el segundo semestre del 2022", explicó el cuadro capitallino.