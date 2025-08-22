Millonarios confirmó el nuevo cuerpo técnico de Hernán Torres para la Liga

David González salió de Millonarios después de un segundo semestre para el olvido. Apenas pudo sumar un punto en seis partidos disputados y dejó el club en una situación crítica por el distanciamiento de la hinchada con el club y con los directivos.

Las protestas que se dieron en el encuentro ante Unión Magdalena agudizaron la crisis y marcó el cierre del proceso de David González en Millonarios. Bajo ese panorama, el club convocó una rueda de prensa en la cual indicaron el futuro de la institución.

Aunque optaron por guardar cautela con el nombramiento del nuevo entrenador, este viernes 22 de agosto confirmaron a Hernán Torres como el director técnico que tendrá que apaciguar los ánimos y volver a la victoria para lograr la hazaña como lo hizo en el 2012 sacando campeón a Millonarios tras 24 años sin poder conquistar la Liga de Colombia.

Hernán Torres ya posó con la camiseta de Millonarios en su nuevo ciclo con el anhelo de sacar adelante el proyecto que no comenzó de la mejor manera ni como esperaban en el elenco bogotano. El ibaguereño firmó contrato por un año. Sin embargo, Torres, quien estaba en los planes del Real Cartagena no llegará solo al club.

EL ASISTENTE TÉCNICO Y EL PREPARADOR FÍSICO QUE ACOMPAÑARÁN A HERNÁN TORRES

De acuerdo con la información de Julián Capera, Hernán Torres tendrá en su cuerpo técnico a Luis Asprilla como asistente técnico y Jhon Durango como el preparador físico. Asprilla, exjugador de fútbol ya había acompañado a Torres cuando firmó con Emelec y en su experiencia con el Deportivo Cali, dos caminos que no fueron como se esperaba.

Jhon Durango se despidió del Deportes Tolima culminando su función de preparador físico y tendrá la nueva experiencia junto con Hernán Torres. Sumado al asistente y al preparador, Millonarios también tendrá nuevo entrenador de arqueros para Guillermo De Amores y Diego Novoa.

Jairo Sarta será el entrenador de arqueros en este nuevo cargo que tomó Hernán Torres. Sarta ya había trabajado de la mano con el ibaguereño en el título de 2012 en Millonarios, en Emelec y en el Deportes Tolima. Son hombres de confianza de Torres que esperan aportar para sacar adelante la campaña.

Millonarios necesita sí o sí salir adelante de este arranque liguero. Tiene un punto, un partido menos ante el Deportivo Pasto y todavía puede sumar unidades que lo acerquen a los cuadrangulares. Con Hernán Torres hay ilusión de sacar el proyecto y de dar un golpe de autoridad en lo que queda del semestre.

EL ENTRENADOR QUE DIRIGIRÁ CONTRA EL JUNIOR EN LA FECHA 8

Tras la salida de David González, Millonarios convocó a una rueda de prensa junto con David Mackalister Silva, Enrique Camacho, presidente de la institución y el director deportivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez. Por la duda con el director técnico, hubo especulación con el entrenador que dirigirá ante Junior el sábado 23 de agosto en El Campín.

En ese sentido, Enrique Camacho confirmó el voto de confianza para Carlos Giraldo, “será Carlos Giraldo. Es un poco la idea que ha venido trabajando, conoce la idea de juego del profesor (David González). Está familiarizado con la situación y dirigirá al equipo”.

Bajo ese panorama, el debut de Hernán Torres de manera oficial será contra Real Cartagena en la Copa BetPlay en condición de visitante el miércoles 26 de agosto y su primer encuentro liguero sería frente a Águilas Doradas el 29 de dicho mes. Por su parte, su estreno en casa será ante Santa Fe en el clásico el 6 de septiembre.