Millonarios confirmó el regreso de sus hinchas a El Campín: Condiciones y boletería

Millonarios confirmó este miércoles 1 de septiembre el regreso de sus hinchas al estadio El Campín para presenciar los partidos de la Liga BetPlay del segundo semestre, después de llegar a una cuerdo con la administración local de Bogotá.

El conjunto 'embajador' explicó que para cumplir con las condiciones exigidas por el Distrito, entre las que se destaca el aforo del 50%, se le dará prioridad a los abonados del periodo 2020-I.

"Millonarios ha decidido que todos los abonados 2020-I, tanto los que no pudieron ceder su abono como los que sí lo hicieron, podrán utilizar el remanente para así completar los 6 partidos que quedaron pendientes . Los partidos serán los siguientes: Liga 2021-2 Vs Patriotas; Vs Huila, Vs Águilas; Vs América; Vs Junior y Vs la Equidad".

Por otro lado, se dio a conocer que la boletería para cada abonado se brindará a través de medios digitales en donde se utilizará un código QR para el ingreso al escenario. Igualmente, se aclaró que las entradas remanentes solo se venderán a mediante la compañía Tu Boleta.

"Toda boletería será digital. Al correo registrado en la compra del abono recibirán el link para las descargas de las boletas digitales con su respectivo código QR. Cada boleta deberá ser presentada en el ingreso al estadio para su lectura y bloqueo. La venta de boletería remanente se pondrá a la venta únicamente a través de Tu Boleta. El aforo aprobado será del 50%".

Con respecto a la distribución en cada tribuna. Se le exigirá a los aficionados contar con la boleta digital y su cédula de ciudadanía, ya que será la manera de cumplir con los requisitos exigidos por la Alcaldía de identificación de todos los hinchas.

"Para la tribuna oriental se realizará el plan piloto con registro de ingreso con verificación de cédula de ciudadanía, por lo tanto este documento será requisito para ingresar. Para la tribuna lateral sur se realizará el plan piloto de identificación biométrica facial con la registraduría nacional, además del registro de ingreso con verificación de cédula de ciudadanía".