Millonarios confirmó lo peor con Leo Castro: hay sorpresivo reemplazo

Las matemáticas existen en el camino de Millonarios que tiene la posibilidad de clasificar con 28 unidades si se le dan varios resultados con los otros equipos que también tienen urgencias. Aunque es difícil, se apiadan de un milagro, pero lo tendrán que buscar sin una carta ideal dentro del equipo.

Se trata nada más ni nada menos que de Leonardo Fabio Castro Loaiza, justo después de que se conociera la renovación del futbolista que estaba dando largas, pero que, afortunadamente para la hinchada embajadora, podrán disfrutar del delantero por un año más dentro de la nómina.

Leonardo Castro sufrió una larga lesión de ligamentos que puso en problemas su continuidad en el 2025. Alcanzó a recuperarse para el último tramo de la Liga BetPlay, pero, la felicidad de Millonarios y de la hinchada con el delantero no fue para siempre en estos últimos partidos.

MILLONARIOS DIO A CONOCER UNA NUEVA LESIÓN DE LEONARDO CASTRO EN LIGA BETPLAY

Sin duda alguna, Millonarios quiere terminar de buena manera la Liga BetPlay 2025-II independientemente si puede clasificar o no todavía. Tiene dos salidas ante Envigado y Boyacá Chicó, pero lo tendrá que hacer sin Leonardo Castro. El club ‘Albiazul’ reveló la convocatoria para enfrentar a los envigadeños en condición de visitante con la ausencia de Leo.

Nuevos problemas en Millonarios que recuerdan a una dura etapa sin el delantero goleador. En este caso, el club informó que, “Millonarios FC informa que, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19”.

No dieron una fecha posible de su recuperación, pero concluyeron el comunicado con lo siguiente, “el jugador ya inició su proceso de rehabilitación. Su incapacidad se determinará según su evolución”. Leonardo Castro será una baja sensible para enfrentar a Envigado.

Millonarios espera recuperarlo antes del partido contra el Boyacá Chicó en Tunja para el cierre del semestre, pero por la cercanía de los dos juegos de la Fecha 19 y Fecha 20, será difícil que el nacido en El Tambo, Cauca se pueda recuperar. Sin embargo, el club informará en su próxima convocatoria si podrá tenerlo de vuelta o si su regreso será en 2026.

EL REEMPLAZO DE LEONARDO CASTRO EN MILLONARIOS

Para enfrentar a Envigado, Hernán Torres no quiere sumar otra derrota en el Polideportivo Sur, algo que sucedió en Copa BetPlay. Sin Leonardo Castro, Torres convocó a un jugador que estaba ‘borrado’ por el cuerpo técnico y que sería su reemplazo por posición.

El posible reemplazo de Leonardo Castro podría ser Juan Esteban Carvajal que no jugaba desde las primeras fechas de la Liga BetPlay. El delantero vuelve a una convocatoria con la necesidad de suplir de la mejor manera al goleador ex Pereira y Medellín.

Además, en la convocatoria también están Jorge Hurtado y Santiago Giordana que son los perfiles que más se asemejan al de Leonardo Castro. Hernán Torres tendrá que elegir entre tres opciones de centro delantero.