Millonarios confirmó lo peor con lesionados: es oficial para las fechas 4 y 5

Para nadie es un secreto que gran parte del mal momento que está viviendo Millonarios es por las lesiones que han tenido a lo largo de este año. Son más de 15 jugadores que han sufrido lesiones en repetidas ocasiones. Por ejemplo, Leonardo Castro y Santiago Giordana que dejaron al club sin delanteros de peso.

La tarea quedó para Juan Esteban Carvajal que apenas está iniciando en el profesionalismo, aunque dejó grandes sensaciones, especialmente en la Copa Conmebol Libertadores jugando ante Palestino marcando el único tanto albiazul. Leonardo Castro volverá contra Pereira en la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Daniel Cataño es un caso aparte, pues ya se confirmó que estará afuera por lo que resta del semestre. La intensidad ha hecho de las suyas afectando a Alberto Gamero y sus dirigidos justamente en momentos sumamente vitales para las pretensiones que tiene el club en busca de la clasificación a la final.

Tras la eliminación de copas internacionales de Millonarios, la Liga BetPlay se ha quedado como el único objetivo, a la espera de definir su suerte en la Copa BetPlay a partir de la cuarta fase. Los albiazules sufren más de la cuenta tras la derrota ante Atlético Bucaramanga, dado que se confirmaron dos lesiones más para la fecha 4 y 5, de acuerdo con lo dicho en rueda de prensa por Alberto Gamero.

En medio del compromiso, en un salto, Jhoan Hernández quedó sumamente comprometido por la caída al suelo. Además de Stiven Vega, que también tuvo que ser sustituido con molestias físicas. Claramente, por tantas lesiones que se han repetido, Alberto Gamero tuvo que responder acerca del estado de los dos jugadores en la rueda de prensa.

¿QUÉ DIJO ALBERTO GAMERO SOBRE EL ESTADO DE JHOAN HERNÁNDEZ Y STIVEN VEGA?

Millonarios apenas tiene tres días de recuperación y preparación de cara a enfrentar a Atlético Bucaramanga nuevamente en condición de visitante. Por esta razón, será sumamente difícil poder recuperar jugadores para dicho viaje y compromiso. Alberto Gamero sentenció, “el médico me dio el parte médico de Stiven Vega y es un esguince de rodilla, se le hará resonancia y lo de Jhoan es contusión en la pierna izquierda, me dicen que no van a estar para el miércoles, posiblemente tampoco para el sábado”.

Ante las ausencias que tendrá en el mediocampo y en la defensa, se le preguntó al samario por otros posibles recuperados. “al que veo más cercano es a Giordana. Leo Castro todavía no está haciendo campo y Cataño salió de la operación”, indicó el estratega.