Millonarios corrigió errores y me deja tranquilo el resultado: Gamero tras victoria sobre Chicó

Millonarios cortó una racha de dos derrotas consecutiva al vencer este jueves 4 de marzo 1-0 a Boyacá Chicó en partido que estaba aplazado de la segunda fecha de la Liga BetPlay que se disputó en el estadio La Independencia de Tunja.

Al término del encuentro, Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador', destacó los aspectos que mejoraron sus dirigidos con respecto a los compromisos anteriores y resaltó lo que le gustó de Millonarios.

Lea también: Millonarios, con polémico penal, derrotó a Boyacá Chicó en Tunja

"Tenía la preocupación de muchas cosas para Millonarios. El equipo corrigió muchos errores y eso da tranquilidad. No vamos a pensar que todo se hizo bien, cometimos algunos errores, pero no nos cobraron. Millonarios fue de sacrificio y corto. Les tuvimos el balón e intentamos llegar, me deja tranquilo el resultado", aseguró Gamero.

Por otro lado, el entrenador explicó que la idea de incluir a Klíver Moreno en lugar de Juan Carlos Pereira era la de tener mayor solidez defensiva y marca junto a Stiven Vega.

Gamero afirmó que le gustó que Millonarios fue un equipo corto que obligó a Boyacá Chicó a caer en fuera de lugar, además elogió los repliegues rápidos ya que "los hicimos cuando peleamos los rebotes".

Le puede interesar: VIDEO - ¿Mano? Polémico penal pitado a favor de Millonarios frente a Boyacá Chicó

El estratega 'embajador' reconoció que Boyacá Chicó presionó al cuadro capitalino "y jugó largo, por lo que inquietó muchas veces".

También aseveró que en Millonarios tuvo mayor "generación e intención de ganar el partido con elaboración".

Finalmente, Alberto Gamero explicó que David Silva, al ser el jugador de experiencia, tiene la posibilidad de tener libertad para generar juego ofensivo.

"David Silva es el jugador de experiencia, le da fútbol y maneja el partido, cuando tenemos el balón tiene libertad", puntualizó.