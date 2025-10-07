Millonarios cuenta con inesperado aliado vs América: el dato que lo confirma

Sin duda alguna, llegó uno de los partidos más esperados en la Liga BetPlay 2025-II, tal vez no tan atractivo como en diferentes ediciones, pero con tintes especiales por la eliminación. Millonarios recibe la visita del América de Cali con necesidades similares para ambas escuadras pensando en lo que resta de la fase regular.

Vea también: Pimentel explotó y denunció al VAR: “Son una vergüenza sin límites”

Para esta edición del clásico, Millonarios y América tienen mismas realidades, más allá de que los bogotanos están en la decimocuarta casilla y los escarlatas en la decimosexta, pero cada uno tiene 14 unidades. Quien caiga en este partido podría estar consumiendo su eliminación, mientras que el otro podría pensar en acercarse cada vez más a la línea de los clasificados.

David González vuelve a El Campín con un escenario completamente distinto a como había iniciado el torneo junto con Millonarios. Hernán Torres, por su parte, se verá las caras con los vallecaucanos por primera vez a nivel oficial, dado que en su primer paso por Bogotá no los enfrentó por el descenso del club caleño.

Hernán Torres cuenta con un sorpresivo factor que los puede ayudar para acercarse a la clasificación y para ganar el partido clave contra el América de Cali. Esto pasa simplemente por lo estadístico, pero que puede darles la ventaja a los embajadores.

LA RACHA POSITIVA DE MILLONARIOS CONTRA AMÉRICA

Con mucha igualdad en la pelea por clasificar para los cuadrangulares semifinales, Millonarios cuenta con una racha positiva de varios partidos sin perder puntos en condición de local frente al elenco vallecaucano. El Campín ha sido el fortín del equipo bogotano en las últimas ediciones.

En 2019, Millonarios enfrentó a América de Cali en Bogotá y esa fue la última ocasión en la que los escarlatas lograron sacar tres puntos en El Campín con una victoria de 1-2 con goles de Matías Pisano y Rafael Carrascal remontándole el gol inicial de Andrés Román a los albiazules.

Le puede interesar: ¿Cómo está México? Así llega el equipo rival para enfrentar a Colombia

De ahí en más, entre fase regular y cuadrangulares semifinales, han pasado ocho partidos en Bogotá en los que Millonarios no sabe lo que es perder contra el América, y claro, las estadísticas están para romperse, pero América parte con una desventaja de cara a intentar arañar puntos en un momento clave del semestre.

Desde 2021 para la fecha, han dejado la marca en tres empates y cinco victorias de Millonarios dejando sin nada al América que quiere cortar de una buena vez la mala racha que lleva contra los capitalinos. Además, este será un duelo que determinará varios aspectos de la posible clasificación de uno y el otro.

RESULTADOS ENTRE MILLONARIOS VS AMÉRICA EN EL CAMPÍN DESDE 2021-2025

La última vez que Millonarios perdió de local frente al América fue en octubre de 2019 con ese mencionado resultado de 1-2. Una remontada ideal para llevarse tres puntos vitales. En 2020 no se alcanzó a jugar el partido en Bogotá por la pandemia. Así las cosas, estos fueron los resultados desde 2021 hasta la fecha manteniendo la racha positiva de los bogotanos:

1/5/2021 - Millonarios 0-0 América de Cali

9/10/21 - Millonarios 0-0 América de Cali

16/12/21 - Millonarios 2-1 América de Cali

24/9/22 - Millonarios 2-2 América de Cali

Lea también: Perú reveló detalles para elegir entrenador: “Son tres etapas”

27/4/23 - Millonarios 4-3 América de Cali

3/6/23 - Millonarios 2-1 América de Cali

19/11/23 - Millonarios 2-1 América de Cali

7/2/24 - Millonarios 1-0 América de Cali