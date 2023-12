"No podemos seguir fallando en lo mental": Gamero reveló las claves de la derrota ante Medellín

Millonarios sumó su primera derrota en los cuadrangulares de la Liga Betplay. El onceno dirigido por Alberto Gamero cayó en su visita a Medellín y perdió el liderato del Grupo B. Los azules parecían tener un mejor rendimiento en el segundo tiempo, pero no les alcanzó para poder igualar la desventaja y acabaron perdiendo 2-1.

Tras la caída, los poderosos volvieron a tomar el liderato de su zona y llegaron a 9 puntos igualando la línea de los embajadores, pero con la ventaja del punto invisible. Al acabar el partido, Gamero hizo varias reflexiones sobre el desarrollo del juego y los momentos del partido.

Al finalizar el partido, el técnico samario señaló que hubo un tiempo para cada uno de los equipos. Para el jefe del banquillo azul también hubo errores puntuales de su equipo, especialmente en la definición.

Lea también: América sufre y Nacional repunta: así quedó la reclasificación tras la fecha 4 de los cuadrangulares

“Fueron dos tiempos diferentes, me parece que el primero entramos a la disputa, a las peleas cuando este equipo no es eso. Me sacan siete amarillas. Entramos a los roces cuando era un partido muy intenso y ellos aprovecharon las equivocaciones de nosotros en los penaltis y ellos se fueron adelante en el marcador”, dijo inicialmente el técnico embajador.

El técnico reveló que una de las claves fue hacer los cambios oportunos para intentar llegar al empate: “Después yo con cabeza fría les dije que quedar con diez o nueve hombres de visitante con un equipo como este no podíamos y tomé determinaciones. Les dije, me excusan los jugadores que saldrán, pero seguramente íbamos a quedar con uno menos. Ya en el segundo tiempo lo manejamos bastante bien, lo controlamos, la idea esto no iba a terminar aquí, quedan dos finales”

Más allá del resultado, el entrenador declaró que aún nada está definido en el grupo: “Si ganábamos, no terminaba tampoco, nos acercaba. Medellín fue un justo ganador en el primer tiempo, siento que también merecíamos el empate por el segundo tiempo”.

Finalmente, el técnico señaló que una de las falencias principales es la falta de definición: “Es un tema que nosotros en el día a día lo queremos mejorar la parte de definición, llegamos de visitante o local, pero nos ha costado. Entonces creo que es un punto que siempre yo les hablo a ellos, parte mental, toma de decisiones, hemos trabajado eso con personas que ayudan al jugador en ese aspecto”.

Le puede interesar: Teófilo no se quedó atrás y se defendió ante unas acusaciones que "carecen de total fundamento"

Por ahora, Millonarios se alista para lo que será el partido de la quinta fecha de los cuadrangulares. Los azules se medirán ante América de Cali en la siguiente fecha del torneo.