Gamero encendió las alarmas sobre futuro de Falcao en Millonarios: "Estamos esperando"

Millonarios recibió una dura noticia en los últimos días tras confirmar la lesión de Falcao García. El delantero samario del combinado embajador no ha tenido la continuidad esperada y tras el golpe que sufrió en el partido ante Once Caldas podría estar de baja por cerca de un mes.

Tras el anuncio de la baja del referente del cuadro bogotano, los azules tendrán que acomodarse a la ausencia del goleador. Por ello, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que será el futuro del equipo sin la presencia de Radamel. El DT manifestó que es un baja sensible, pero que el equipo debe acoplarse a ello.

Sin embargo, el entrenador también encendió las alarmas sobre un posible giro radical en la situación. Para el DT es evidente que el goleador necesita un tiempo de recuperación, pero existe la chance de que este sea menor a lo esperado.

“Son tiempos de evolución. Así como puede estar en el menor tiempo posible, puede estar en el mayor tiempo posible. Muchas veces hace parte de una muy buena recuperación de un jugador. Falcao es una persona muy profesional, él sabe que sus terapias de mañana y tarde le van a acortar el tiempo. Nosotros estamos esperando la evolución de él”

“Es un jugador al que hay que entender y saberle los movimiento. Es un jugador que te hace 3 o 4 diagonales, 3 o 4 desmarques de ruptura y de pronto en la comprensión no damos el pase exacto donde hay que darlo, pero es un goleador. Siempre hemos tenido esa convicción. Yo no encuentro un jugador que no haya dicho y que no haya admirado el trabajo, los movimientos y la forma como define Radamel”, señaló Gamero.

“Estamos muy esperanzados en él. No siempre el goleador es que el que en todo momento hace goles, hay goleadores que ayudan a jugar en equipo y ayudan a hacer goles. Hoy nuestros goleadores son Cataño y Banguero. Estamos todavía con la fe intacta en que Rada nos va a ayudar a lograr lo que queremos”.

Ahora Millonarios deberá jugársela con la presencia de Leonardo Castro en el ataque. El próximo reto del equipo capitalino será el partido de la fecha 10 ante La Equidad Seguros.