Gamero confirmó decisión sobre su futuro en Millonarios tras derrota ante Alianza

Millonarios volvió a perder en la Liga Betplay en su duelo ante Alianza FC. El elenco dirigido por Alberto Gamero cayó 2-1 en su visita a Valledupar y se quedó en cuatro puntos con la misma cantidad de partidos disputados en lo que va del torneo.

Tras terminar el compromiso, el entrenador del conjunto bogotano habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el partido. Sin embargo, una de las puntualidades del entrenador samario fue su decisión confirmada sobre el futuro al mando del cuadro embajador.

El técnico del elenco azul manifestó que su equipo cometió muchos errores como le ha pasado en compromisos anteriores. Sin embargo, el DT apuntó que su equipo no viene jugando de mala manera y que los rivales los han superado por algunas puntualidades.

Análisis del partido ante Alianza

“No lo vamos a ocultar, es cierto y mucho más cuando dan los seis minutos y se jugaron 3 minutos por equivocaciones nuestras, todas esas cosas hay que verlas, y es que yo tenga que corregir y que ellos entiendan que eso nos está pasando. Yo por eso les muestro mucho video, de lo que uno ve. Nosotros cometemos un error y nos cobran por ventanilla, de inmediato. Este equipo tiene más partidos, aprender a hacer muchas cosas cuando es adverso”.

Su futuro en Millonarios

“No vivo con preocupación, vivo con deseo de trabajar, esto es de trabajo, si me voy preocupado lo que hago es preocuparlos a ellos. Ellos saben que debemos mejorar, que cometimos errores, yo la verdad, al contrario, a medida que pasa el tiempo me siento más fuerte y más a gusto con ellos porque los voy conociendo más. Tengo más alegría, más satisfacción y más deseo de seguir aquí. Esto es de perder uno o dos partidos, nos ha pasado y a todos nos hemos metido”.

Las jugadas puntuales del partido

Tuvimos mayor posesión de balón, pero no la usamos bien, esa es la realidad, la tuvimos en un sector de la cancha donde no hacia daño. Estamos intentando que el equipo juegue mejor, que no pierda tantos balones, si nos damos cuenta la jugada del primer gol es una perdida de balón nuestra, estamos intentando que el equipo cree más opciones de gol. Puede que Alianza nos haya llegado, pero Novoa no sacó ningún tiro para el arco. Nosotros no llegamos, no tuvimos la contundencia de otros partidos, este es el que menos opciones de gol hemos tenido”.

Se espera que Millonarios pueda recuperar terreno en la próxima fecha de la Liga Betplay. El elenco azul se medirá ante Deportes Tolima por la fecha 4 del FPC.