Gamero llenó de elogió a Falcao y Millonarios tras la victoria ante Patriotas

Millonarios volvió al triunfo en la Liga Betplay en su duelo ante Patriotas. El elenco dirigido por Alberto Gamero ganó 3-0 en su juego en Villavicencio y se llegó a diez puntos con siete partidos disputados en lo que va del torneo.

Tras terminar el compromiso, el entrenador del conjunto bogotano habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el partido. Sin embargo, una de las puntualidades del entrenador samario fue su decisión confirmada sobre el gol de Falcao y el momento que vive el equipo.

El técnico del elenco azul manifestó que su plantilla mejoró con relación a lo hecho en compromisos anteriores. Sin embargo, el DT apuntó que su equipo aún no alcanza su techo y tiene como objetivo seguir sumando puntos. Además, el entrenador destacó como ha sido la motivación a sus futbolistas

Falcao y su dedicatoria

“Seguramente Falcao lo va a hacer, pero yo también quiero aprovechar para dedicarle este triunfo a ese ángel que el viernes se fue para el cielo, un hincha más de este equipo y que Dios lo tenga en su gloria”.

Evolución y mejora de los últimos partidos

“Durante la semana hablé mucho con ellos, no es fácil elegir. Manifesté que tenemos buen equipo; hay unos que no están en su nivel, pero son buenos. Esto no quiere decir que los que vinieron son mejores que lo que se quedaron, Millonarios crece porque hay una competencia sana y bonita”.

Rendimiento del equipo

“No es que haya encontrado el equipo, lo que pasa es que el equipo jugó mejor; no voy a decir si jugamos bien o mal, solo sé que mejoramos. En cada entreno durante la semana el objetivo es corregir. Contra Patriotas se gana, gracias a Dios, pero también cometimos errores. Esto es del día a día, la tranquilidad que tengo es que jugamos mejor”.

Futuro en la liga

“Yo vi el equipo mucho más seguro y eso nos sirve a todos, también a los que no pudieron venir. Ojalá este sea el punto de partida para empezar a sumar puntos y meternos a los ocho”.

Se espera que Millonarios pueda seguir recuperando terreno en la próxima fecha de la Liga Betplay. El elenco azul se medirá ante Once Caldas por la fecha 9 del FPC.