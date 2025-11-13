Millonarios definió sus arqueros para 2026

Millonarios ya comenzó la planificación deportiva para el próximo año y, según las primeras informaciones, el club tendría definida la estructura principal en una de sus posiciones clave: el arco. Aunque se especuló sobre posibles cambios en el banquillo y en varias posiciones, la dirigencia estaría apostando por la continuidad de su proceso.

Puede leer: Torneo Betplay 2025-2: posiciones de cuadrangulares tras la fecha 3

En cuanto al cuerpo técnico, pese a los rumores que vinculaban a otros entrenadores con el equipo, todo indica que Hernán Torres continuará al mando del conjunto azul. Su permanencia ha permitido adelantar decisiones estructurales, incluyendo la conformación del grupo de arqueros para la próxima temporada.

Los tres arqueros de Millonarios para 2026

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, Torres ya habría definido los tres porteros que harán parte del plantel en 2026: Guillermo De Amores, Iván Arboleda y Diego Novoa. La idea sería mantener la base en esa posición y evitar más movimientos en un año que exige regularidad.

De Amores, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2027, sería el titular para el entrenador, además de ser un jugador que ha ganado plena confianza dentro del proyecto. En el caso de Arboleda, el club ya trabaja en su renovación; mientras que Novoa extendió recientemente su vínculo hasta 2026.