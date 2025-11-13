Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 16:37
Millonarios definió sus arqueros para 2026
Todo indica que los Embajadores seguirán bajo la dirección técnica de Hernán Torres, quien le exigió refuerzos a la dirigencia.
Millonarios ya comenzó la planificación deportiva para el próximo año y, según las primeras informaciones, el club tendría definida la estructura principal en una de sus posiciones clave: el arco. Aunque se especuló sobre posibles cambios en el banquillo y en varias posiciones, la dirigencia estaría apostando por la continuidad de su proceso.
En cuanto al cuerpo técnico, pese a los rumores que vinculaban a otros entrenadores con el equipo, todo indica que Hernán Torres continuará al mando del conjunto azul. Su permanencia ha permitido adelantar decisiones estructurales, incluyendo la conformación del grupo de arqueros para la próxima temporada.
Los tres arqueros de Millonarios para 2026
De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, Torres ya habría definido los tres porteros que harán parte del plantel en 2026: Guillermo De Amores, Iván Arboleda y Diego Novoa. La idea sería mantener la base en esa posición y evitar más movimientos en un año que exige regularidad.
De Amores, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2027, sería el titular para el entrenador, además de ser un jugador que ha ganado plena confianza dentro del proyecto. En el caso de Arboleda, el club ya trabaja en su renovación; mientras que Novoa extendió recientemente su vínculo hasta 2026.
Con esta decisión, se desestima el rumor que llegó a relacionar a Álvaro Montero con un eventual regreso a Millonarios, así como la posibilidad de incorporar a otros arqueros del medio. El club apostará por la continuidad más que por la renovación en esta zona del campo.
En el plano competitivo, Millonarios aún se aferra a la posibilidad de obtener un cupo a la Copa Sudamericana 2026 mediante la reclasificación, un objetivo complejo pero matemáticamente posible.
El segundo semestre de 2025, sin embargo, fue para el olvido: el equipo quedó fuera de los cuadrangulares semifinales por primera vez en cinco años, lo que encendió las alarmas en la institución y en la afición.
¿Cuáles serían los refuerzos de Millonarios para 2026?
De cara al próximo mercado, se esperan refuerzos en varias líneas. Por ahora, los nombres más cercanos son los del delantero Carlos Darwin Quintero (Deportivo Pereira) y el mediocampista de primera línea Mateo García (Once Caldas), quienes están en negociaciones avanzadas para reforzar al club embajador.
