Millonarios dejaría sin Libertadores a Nacional: acorta la reclasificación

Millonarios ha venido de menos a más desde que David González dejó el cargo de director técnico tras los malos resultados en el inicio del semestre de clausura. Las directivas del club le dieron el voto de confianza a Hernán Torres, viejo conocido del club, que ha venido sumando victorias desde que tomó el cargo.

El estratega tolimense ha dirigido sus primeros cinco partidos con un balance favorecedor que ya le permitió instaurarse en cuartos de final de la Copa BetPlay y ascender en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, al igual que en la respectiva reclasificación, en donde está punto de superar a Junior de Barranquilla y se acerca a Nacional para arrebatarle el puesto de Clasificatorios a Copa Libertadores.

Le puede interesar: Bayern Múnich se fijó en otra figura de Colombia tras la eliminatoria

Millonarios acorta distancia con Nacional en la reclasificación

El calendario de la Liga BetPlay se empieza a poner al día con los compromisos que habían sido pospuestos de la fecha 2 y 3 de la competencia, en donde Millonarios fue justamente uno de los clubes que tendría tres puntos guardados y que reclamó el miércoles 10 de septiembre con el duelo que se llevó a cabo en el Estadio El Campín contra Deportivo Pasto.

El cuadro 'embajador' logró llevarse la victoria por la mínima diferencia ante el equipo comandado por Camilo Ayala, un duelo que terminó en medio de polémica por expulsiones, lesiones y penales no favorecidos por la terna arbitral. Aún así, lo importante fue que Santiago Giordana regresó al gol, se acercaron a ocho mejores de la Liga BetPlay y también ascendieron en la tabla de la reclasificación.