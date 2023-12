Millonarios dejó metido a un nuevo fichaje: crece la polémica

El mercado de fichajes en Colombia sigue vigente, pero los clubes de mayor tradición y reconocimiento, poco o nada se han movido durante los primeros días de la ventana de fichajes. Uno de esos casos es el de Millonarios que concretó inicialmente, las llegadas de Diego Novoa, guardameta, y Delvin Alfonzo, lateral derecho provenientes de América de Cali y Boyacá Chicó respectivamente, y el argentino, Santiago Giordana a cerrarse en días.

Alberto Gamero, por pedido expreso, quiere contar con Danovis Banguero. El lateral, al que dirigió en el Deportes Tolima y que le dio el título ante Atlético Nacional en la final del 2018-I es el sueño del samario. Millonarios está empecinado a cumplirle el anhelo, tanto así que cerraron las conversaciones que había con quien parecía un nuevo fichaje en esa banda.

Se trata de Nicolás Giraldo, el lateral izquierdo tenía todo listo para ser nuevo jugador de Millonarios. De hecho, se preveía que el ex América de Cali podía firmar entre martes 26 y miércoles 27 de diciembre con éxito. Todo estaba listo para cerrar de manera exitosa la negociación, pero, las conversaciones tomaron un camino distinto.

De acuerdo con información de Julián Capera, Nicolás Giraldo, quien era el segundo en lista para reforzar la banda izquierda hizo todo lo posible para vestirse de azul. Entregó la documentación, la carta de aceptación firmada para concluir la oferta, pero Millonarios no aceptó el documento, pues no lo vieron como un contrato formal. El club le comunicó a Giraldo, quien no tomará cartas legales en el asunto.

Se lavaron las manos con la negociación casi cerrada de Danovis Banguero que, según el mismo periodista, ya solo falta la firma después de haber aceptado la última oferta de Millonarios. Nicolás Giraldo pecó de noble, sabiendo que no era la primera opción, y perdió la chance de llegar a Bogotá. Su futuro podría estar en el Deportivo Independiente Medellín.