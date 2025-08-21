Millonarios devolverá los zapatos a sus hinchas, ¿qué se debe hacer?

La noche en El Campín estuvo marcada por la tensión. Un grupo de hinchas de Millonarios protagonizó una protesta durante el partido contra Unión Magdalena (1-2), dejando claro su inconformismo con el presente deportivo y las decisiones de la dirigencia.

En la tribuna norte apareció un trapo que señalaba directamente a los directivos con la frase: “los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada”, en alusión al descontento que crece en cada jornada.

La inconformidad no se quedó solo en mensajes escritos. Desde la tribuna norte comenzaron a caer zapatos al terreno de juego, mientras que en otras localidades se lanzaron huevos, en un acto simbólico que buscaba mostrar rechazo a jugadores y dirigentes.

La protesta interrumpió por momentos el desarrollo del compromiso y dejó en evidencia el ambiente de fractura que se vive entre los aficionados y el club, en medio de una temporada en la que los resultados no han acompañado.