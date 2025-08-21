Actualizado:
Millonarios devolverá los zapatos a sus hinchas, ¿qué se debe hacer?
Durante la noche del miércoles 20 de agosto, aficionados lanzaron su calzado desde la tribuna norte en señal de protesta.
La noche en El Campín estuvo marcada por la tensión. Un grupo de hinchas de Millonarios protagonizó una protesta durante el partido contra Unión Magdalena (1-2), dejando claro su inconformismo con el presente deportivo y las decisiones de la dirigencia.
En la tribuna norte apareció un trapo que señalaba directamente a los directivos con la frase: “los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada”, en alusión al descontento que crece en cada jornada.
La inconformidad no se quedó solo en mensajes escritos. Desde la tribuna norte comenzaron a caer zapatos al terreno de juego, mientras que en otras localidades se lanzaron huevos, en un acto simbólico que buscaba mostrar rechazo a jugadores y dirigentes.
La protesta interrumpió por momentos el desarrollo del compromiso y dejó en evidencia el ambiente de fractura que se vive entre los aficionados y el club, en medio de una temporada en la que los resultados no han acompañado.
El lanzamiento de zapatos a la cancha fue motivo de burlas en internet, pues los aficionados que hicieron esto tuvieron que volver descalzos a sus casas. Ahora, parece que Sencia (el consorcio que administra el estadio) y la dirigencia de Millonarios llegaron a un acuerdo para devolver las pertenencias.
RCN pudo conocer que los zapatos de los aficionados fueron guardados, y Sencia empezará el proceso para quienes los lanzaron a la cancha los recuperen. Ya hubo diálogos con la dirigencia de Millonarios y líderes de los parches de Comandos Azules -barra que se ubica en lateral norte-.
¿Qué se debe hacer para recuperar los zapatos en El Campín?
La intención es que los líderes de parches oficien como 'puente' entre los hinchas que arrojaron sus zapatos y Sencia para que las pertenencias vuelvan a sus dueños. En ese caso, los aficionados interesados en recuperar su calzado deben hablar con los líderes de barras, quienes mediarán para ello.
