Millonarios dio buenas noticias: Gamero confirmó fecha y rival para el regreso de Cataño

Millonarios derrotó 1-0 a Boyacá Chicó en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay. El conjunto azul sufrió para llevarse el triunfo ante un rival que plantó cara en El Campín y tuvo posibilidades de empatar.

Alberto Gamero, técnico de los ‘embajadores’, dio su balance del encuentro del sábado: “Tenemos una idea. Al equipo le costó por el partido del martes. Felicito a mi grupo por el esfuerzo, pero también al Boyacá Chicó porque fue un juego de ida y vuelta. Me gustó la posesión del balón, no nos desesperamos. Me voy feliz porque le ganamos a un buen equipo”, dijo el entrenador.

Del mismo modo, el estratega azul confirmó la posible fecha de regreso de Daniel Cataño, luego que este sufriera una lesión en la última fecha del ‘Todos contra todos’. Gamero aseguró que el volante estará ante América de Cali en Bogotá por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga.

“Va muy bien. Ni él ni nosotros queremos riesgos, pero de dolor hay poquito. Está haciendo trabajo en campo con balón. Lo vamos a tener lo más pronto posible. No sé si para el miércoles esté, pero para el sábado contra América yo creo que va a estar y creo que viajará con nosotros a Brasil”, agregó.

Luego de la victoria ante Chicó, Millonarios visitará al América de Cali el próximo miércoles 31 de mayo en el estadio Pascual Guerrero. El club bogotano es líder con 4 puntos, aprovechando la ventaja del denominado 'punto invisible'.