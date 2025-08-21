Millonarios dio la cara: presidente confirmó el futuro del club

David González llegó a seis partidos en el segundo semestre y por los pobres resultados en este arranque del torneo, dio un paso al costado con una situación insostenible por las incesantes protestas de los hinchas. Ante Unión Magdalena se agudizó la crisis, no solo por la derrota, sino por la lluvia de zapatos, un mensaje claro para los directivos para que se pongan en los pies de los aficionados.

El mercado de fichajes tuvo más apuestas que cualquier otra cosa para Millonarios con jugadores que no venían siendo titulares y con futbolistas que ni siquiera había pedido David González. Después de la salida del entrenador, el equipo le puso la cara al pobre semestre con la presencia de Ricardo ‘Gato’ Pérez, director deportivo, Enrique Camacho, presidente de la institución y David Mackalister Silva, capitán.

Nuevo técnico, quién dirige el sábado ante el Junior y el proyecto deportivo que tendrá Millonarios a partir de ahora con la salida de David González. El mercado de fichajes que genera más preguntas que aciertos en estas seis fechas disputadas y los planes a futuro fueron los temas que más dieron para hablar en la rueda de prensa.

“NO TENÍAMOS UNA IDENTIFICACIÓN DE QUIÉN PUEDE SER EL NEUVO TÉCNICO”

Enrique Camacho tomó la palabra para confirmar de manera oficial la salida de David González. Evidentemente, una de las primeras preguntas fue quién tomará las riendas ahora, “no teníamos una identificación de quién puede ser el nuevo técnico de Millonarios porque estábamos apoyando el trabajo del profesor. Nuestra colaboración para salir adelante. No teníamos identificado el técnico porque veíamos que es un asunto de confianza”.

Sobre el entrenador concretamente se habla mucho de Hernán Torres, pero Enrique Camacho bajó la especulación afirmando que, “estamos evaluando alternativas. Mi teléfono tiene solicitudes de hojas de vida para ser el nuevo técnico. Lo revisamos con calma, pero con velocidad porque tenemos que decidir quién va a ser quién oriente el equipo para darle gusto a la hinchada y esfuerzos de ser finalistas”.

Justamente, sobre Hernán Torres sentenció, “la carpeta es muy ligera todavía. Muchos nombres, poco estudio. Estamos revisando porque no hemos tomado ninguna decisión. Vemos técnicos que estén disponibles para cumplir el objetivo que tenemos y con la jerarquía que queremos que tenga el equipo”.

El sábado, Millonarios enfrenta a Junior y ya hay entrenador elegido, “será Carlos Giraldo. Es un poco la idea que ha venido trabajando, conoce la idea de juego del profesor (David González). Está familiarizado con la situación y dirigirá al equipo”.

¿Entrenador colombiano o extranjero? Enrique Camacho confirmó que, “puede ser colombiano o extranjero, no tenemos rechazo a alguna nacionalidad. Tenemos prioridades y una es la velocidad como llegue el técnico porque el torneo es corto y necesitamos un orientador que transmita confianza para mejorar esto”.

EL VERDADERO PROYECTO DEPORTIVO DE MILLONARIOS SIN DAVID GONZÁLEZ

Sin el entrenador antioqueño, habrá que ver el nuevo proyecto deportivo de Millonarios que no se acostumbra a acabar tan rápido los cargos de direcciones técnicas. Enrique Camacho afirmó que cada entrenador tiene su forma de jugar y habrá que esperar lo que quiera imponer el nuevo perfil, “cada técnico tiene una manera de jugar y lo respetamos. El que llegue debe entender que queremos ganar títulos. Estamos obligados a ganar títulos. Debe comprometerse por ganar partidos y títulos”.

Sobre los esfuerzos para conseguir el título este semestre, el presidente aseveró que pasa por la mentalidad, “nos ha ocurrido ser campeones en los últimos cinco años. Estamos en deuda, no estamos satisfechos y queremos que quien llegue a dirigir se comprometa con esa idea. Esperamos trabajar e invertir para eso. Hicimos una inversión mayor que el semestre pasado, excluyendo a Falcao, pero manteniendo la línea que tenemos”.

EL MERCADO DE FICHAJES DE MILLONARIOS: CRITERIOS PARA FICHAR

Para este semestre, Millonarios tuvo más bajas que altas. El ‘Gato’ Pérez habló de la composición del equipo, “tenemos una selección de jugadores que debemos reemplazar posición por posición, se hace esa selección, se comparte con el técnico y después de que se revisen se traen. Todos esperamos que los jugadores lo hagan bien, algunos se demoran. Lastimosamente el inicio de semestre no fue el ideal, pero no quiere decir que no son buenos o que no los revisamos”.

Justamente, sobre los jugadores que trajeron que no tenían el mejor rendimiento en sus clubes, Ricardo Pérez afirmó que, “los jugadores vienen con regularidad. Guillermo De Amores no terminó tapando, tuvo inconvenientes en las primeras prácticas, pero no llegó lesionado. En el caso de Bruno (Sávio) no hubo actos de indisciplina y no renovó en Bolívar. Los demás venían jugando. Se presentaron circunstancias que uno no puede hacer nada. El criterio es una lista de jugadores por posición previamente conversado con el cuerpo técnico y área administrativa”.

DAVID MACKALISTER SILVA PIDIÓ PERDÓN POR LA SITUACIÓN

Infortunadamente, David Silva se lesionó y ha sido un misterio su recuperación. Como referente y capitán, tomó el micrófono para pedir excusas, “es un sentir de todo el grupo. No es pedir disculpas, es pedir perdón porque estamos avergonzados. Fallamos a una historia, a una institución donde somos absolutamente responsables todos los jugadores porque somos los que tenemos la oportunidad dentro de una cancha”.

Sobre David González, afirmó que, “con un dolor muy profundo que es la salida de un cuerpo técnico muy capacitado, no supimos interpretar toda la información que nos transmitieron. Estoy seguro de que como equipo, como Millonarios vamos a revertir la situación lo más pronto posible”.