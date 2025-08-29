Millonarios eliminado de la Liga BetPlay: resultado lo dejó sin opción

El presente deportivo de Millonarios no ha sido el mejor desde que inició el semestre de clausura 2025, en donde los resultados no han estado a favor para ninguna de las plantillas, ni la encabezada por Hernán Torres ni la de Angie Vega, los cuales no pueden hallar el rumbo ganador que les permita volver a estar en lo más alto del Fútbol Profesional Colombiano y reivindicarse con su fanaticada.

El equipo masculino todavía tiene una largo camino por recorrer en el que todavía puede reponer los malos resultados obtenidos por David González. Lamentablemente para la escuadra comandada por Angie Vega ya dio por finalizada su participación en la Liga BetPlay Femenina al quedar eliminado en los cuadrangulares y esperando ahora a que tenga que iniciar la siguiente edición.

Millonarios se despide de la Liga BetPlay Femenina en los cuadrangulares

Tras seis intensas fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina, se terminaron definiendo a los dos mejores clubes de cada uno de los respectivos grupos que terminarían protagonizando las semifinales de la competencia, los cuales sonSanta Fe , Nacional, Orsomarso y Deportivo Cali.

Millonarios había llegado con opciones de clasificar en la última fecha si lograba vencer a América de Cali en el Pascual Guerrero. Las 'embajadoras' lo intentaron de principio a fin, mantuvieron su arco en cero durante más de 70 minutos, pero finalmente fue vulnerado por Elexa Bahr desde el punto penal. El compromiso terminó empatado gracias a una anotación de Rocío Olaya, pero no fue suficiente.