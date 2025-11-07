Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 17:24
Millonarios empató ante el descendido Envigado y firmó su eliminación
El partido en el Polideportivo Sur abrió la jornada 19 de la Liga Betplay 2025-II.
Envigado y Millonarios empataron 1-1 este viernes 7 de noviembre en el Polideportivo Sur, en el partido que abrió la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II. El encuentro quedó 1-1 y tuvo pocas emociones, pero terminó siendo decisivo para las aspiraciones de los albiazules.
El primer tiempo fue parejo y con escasas oportunidades de gol. Millonarios intentó proponer desde la posesión, pero se encontró con un Envigado ordenado y bien plantado en defensa.
La apertura del marcador llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Luis Díaz aprovechó un error entre Jorge Arias y Stiven Vega para poner el 1-0 parcial a favor del conjunto naranja.
El empate azul llegó al minuto 33 de la segunda parte. Juan Carvajal, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó una jugada confusa en el área rival para decretar el 1-1 definitivo.
Con este resultado, Millonarios quedó matemáticamente eliminado de la Liga Betplay, pues solo suma 23 puntos y ya no tiene opciones de entrar a los cuadrangulares semifinales.
Envigado, por su parte, llegó a 17 unidades y se mantiene en la decimoséptima posición, aunque ya descendido oficialmente a la segunda división del fútbol colombiano.
Rivales de Millonarios y Envigado en la última fecha de la Liga Betplay
En la última jornada del torneo, Envigado visitará a Llaneros FC, mientras que Millonarios cerrará su participación frente a Boyacá Chicó en Tunja.
El empate deja un sabor amargo en el cuadro azul, que cierra un semestre irregular y con más dudas que certezas de cara al 2026. Ahora, se espera una renovación en la plantilla de los Embajadores.
