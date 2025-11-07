Millonarios empató ante el descendido Envigado y firmó su eliminación

Envigado y Millonarios empataron 1-1 este viernes 7 de noviembre en el Polideportivo Sur, en el partido que abrió la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II. El encuentro quedó 1-1 y tuvo pocas emociones, pero terminó siendo decisivo para las aspiraciones de los albiazules.

El primer tiempo fue parejo y con escasas oportunidades de gol. Millonarios intentó proponer desde la posesión, pero se encontró con un Envigado ordenado y bien plantado en defensa.

La apertura del marcador llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Luis Díaz aprovechó un error entre Jorge Arias y Stiven Vega para poner el 1-0 parcial a favor del conjunto naranja.

El empate azul llegó al minuto 33 de la segunda parte. Juan Carvajal, quien había ingresado desde el banquillo, aprovechó una jugada confusa en el área rival para decretar el 1-1 definitivo.