Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 19:04
Millonarios empieza el proyecto 2026: ¿Sin extranjeros?
El conjunto embajador tiene que reestructurar su plantilla si piensa competir el próximo año.
El año está por cerrar y en Millonarios ya se mueven las piezas pensando en lo que será la temporada 2026. Con Hernán Torres al mando del proyecto deportivo, el club embajador comenzó a definir los pasos a seguir tras un 2025 que dejó sensaciones amargas, con más bajos que altos en el rendimiento colectivo y varios jugadores que no lograron consolidarse como se esperaba.
En esa línea, la directiva del conjunto capitalino inició contactos con algunos futbolistas y sus representantes para ajustar la nómina y liberar cupos clave de cara al mercado de fichajes.
Primeros movimientos: Giordana y Sávio, en conversaciones por su salida
Según pudo conocerse, Millonarios sostuvo diálogos iniciales con los entornos de Santiago Giordana y Bruno Sávio, dos de los delanteros extranjeros que no continuarían en el plantel para el próximo año. La intención del club es llegar a un acuerdo amistoso para facilitar su salida y así liberar cupos de foráneos, una gestión prioritaria antes de concretar nuevas incorporaciones.
Ambos jugadores llegaron con alta expectativa, pero su desempeño no terminó de convencer al cuerpo técnico. Giordana, que arribó como una de las cartas ofensivas del proyecto, no logró afianzarse como goleador, mientras que Sávio, pese a mostrar destellos de talento, nunca encontró regularidad ni continuidad en la formación titular.
El plan deportivo de Hernán Torres
La llegada de Hernán Torres significó el inicio de una nueva etapa en Millonarios. El técnico tolimense, quien ya conoce la presión y el entorno del club, pretende rearmar el equipo bajo una estructura más competitiva y con mayor equilibrio entre experiencia y juventud. Para ello, necesita espacio en la nómina y en el presupuesto, lo que explica las conversaciones actuales con jugadores extranjeros que no entran en sus planes.
Fuentes cercanas al club aseguran que el estratega ya entregó una primera lista de prioridades, tanto en materia de bajas como de refuerzos, con el objetivo de tener la base del nuevo plantel definida antes de que inicie la pretemporada.
Una renovación necesaria
En el entorno azul reconocen que el 2025 no estuvo a la altura de las expectativas. La irregularidad en los resultados, las lesiones y el bajo rendimiento de algunas incorporaciones llevaron a la dirigencia a tomar decisiones más firmes para encarar el nuevo ciclo. La salida de Giordana y Sávio podría marcar el comienzo de una reestructuración más amplia, en la que Millonarios buscará recuperar protagonismo en la Liga Betplay y volver a competir con fuerza a nivel internacional.
Por ahora, las negociaciones siguen su curso y se espera que en las próximas semanas haya anuncios oficiales sobre las primeras salidas del plantel. Lo que sí está claro es que Millonarios ya comenzó a mover el tablero para 2026.
Fuente
Antena 2