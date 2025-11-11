Millonarios empieza el proyecto 2026: ¿Sin extranjeros?

Primeros movimientos: Giordana y Sávio, en conversaciones por su salida

Según pudo conocerse, Millonarios sostuvo diálogos iniciales con los entornos de Santiago Giordana y Bruno Sávio, dos de los delanteros extranjeros que no continuarían en el plantel para el próximo año. La intención del club es llegar a un acuerdo amistoso para facilitar su salida y así liberar cupos de foráneos, una gestión prioritaria antes de concretar nuevas incorporaciones.

Ambos jugadores llegaron con alta expectativa, pero su desempeño no terminó de convencer al cuerpo técnico. Giordana, que arribó como una de las cartas ofensivas del proyecto, no logró afianzarse como goleador, mientras que Sávio, pese a mostrar destellos de talento, nunca encontró regularidad ni continuidad en la formación titular.

El plan deportivo de Hernán Torres

La llegada de Hernán Torres significó el inicio de una nueva etapa en Millonarios. El técnico tolimense, quien ya conoce la presión y el entorno del club, pretende rearmar el equipo bajo una estructura más competitiva y con mayor equilibrio entre experiencia y juventud. Para ello, necesita espacio en la nómina y en el presupuesto, lo que explica las conversaciones actuales con jugadores extranjeros que no entran en sus planes.

Fuentes cercanas al club aseguran que el estratega ya entregó una primera lista de prioridades, tanto en materia de bajas como de refuerzos, con el objetivo de tener la base del nuevo plantel definida antes de que inicie la pretemporada.