Millonarios en alerta para el clásico ante Nacional: recibiría sanción

La Liga BetPlay avanza de buena manera y se aproxima una nueva jornada, justamente la #13 en donde dos de los principales protagonistas serán Millonarios y Atlético Nacional, quienes jugarán otro clásico en la máxima división del FPC.

El duelo entre el 'verde paisa' y el cuadro 'embajador' se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y será uno de los encuentros más importantes de ambos equipos en la competencia ya que no se encuentran pasando por un buen momento deportivo, aunque Millonarios llegaría golpeado anímicamente tras una sanción que les impondría Dimayor por una preocupante situación que se vivió en el duelo contra Fortaleza.

Le puede interesar: Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios

Millonarios tendría que pagar jugosa multa antes del duelo con Nacional

La fecha 12 de la Liga BetPlay trajo consigo el regreso de la victoria del equipo comandado por Hernán Torres frente a Fortaleza. El partido se llevó a cabo en el Estadio El Campín y finalizó con un apretado marcador de 3-2 a favor de Millonarios, pero también con una consecuencia monetaria alta para el club.

Beckham Castro fue uno de los protagonistas al ser el encargado de anotar triplete en el partido, pero también lo fueron otros 5 jugadores que salieron amonestados con la tarjeta amarilla y que obligarían al club a pagar una multa por infringir con el código disciplinario de la FCF.