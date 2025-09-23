Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 12:35
Millonarios en alerta para el clásico ante Nacional: recibiría sanción
Millonarios no levanta cabeza y estaría a punto de recibir una nueva sanción antes del clásico ante Nacional.
La Liga BetPlay avanza de buena manera y se aproxima una nueva jornada, justamente la #13 en donde dos de los principales protagonistas serán Millonarios y Atlético Nacional, quienes jugarán otro clásico en la máxima división del FPC.
El duelo entre el 'verde paisa' y el cuadro 'embajador' se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y será uno de los encuentros más importantes de ambos equipos en la competencia ya que no se encuentran pasando por un buen momento deportivo, aunque Millonarios llegaría golpeado anímicamente tras una sanción que les impondría Dimayor por una preocupante situación que se vivió en el duelo contra Fortaleza.
Le puede interesar: Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios
Millonarios tendría que pagar jugosa multa antes del duelo con Nacional
La fecha 12 de la Liga BetPlay trajo consigo el regreso de la victoria del equipo comandado por Hernán Torres frente a Fortaleza. El partido se llevó a cabo en el Estadio El Campín y finalizó con un apretado marcador de 3-2 a favor de Millonarios, pero también con una consecuencia monetaria alta para el club.
Beckham Castro fue uno de los protagonistas al ser el encargado de anotar triplete en el partido, pero también lo fueron otros 5 jugadores que salieron amonestados con la tarjeta amarilla y que obligarían al club a pagar una multa por infringir con el código disciplinario de la FCF.
El código de la federación, en el Artículo 77, establece que: "Conducta incorrecta, sancionable con multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Haber sido amonestados al menos cuatro (4) de sus jugadores en el transcurso de un mismo partido".
En otras noticias: ¿Culpa de González? Sorpresa en Millonarios
Lea también: Millonarios pierde otro referente: fichaje confirmado en Venezuela
¿Cómo le ha ido a Hernán Torres en su regreso a Millonarios?
El estratega tolimense firmó en agosto de la temporada 2025 nuevamente con el cuadro 'embajador' tras el mal momento de David González. Torres ya ha tenido la oportunidad de estar más de un mes en el cargo, sumando un total de 8 partidos en donde el rendimiento ha sido regular con tres victorias, dos empates y tres derrotas.
Fuente
Antena 2