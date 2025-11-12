Millonarios en búsqueda de un viejo objetivo: Ya habría negociación

Balance final y primeros movimientos del 2026

El cuadro Embajador cerrará este miércoles su participación en la Liga BetPlay 2025 enfrentando a Boyacá Chicó, en un duelo que poco definirá en la tabla general, pero que puede servirle en la reclasificación y en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana.

Con el semestre prácticamente cerrado, el entrenador Hernán Torres entregará su balance final y comenzará a planificar el próximo año. El primer paso ya está dado, Carlos Darwin Quintero aceptó la propuesta del club y se convertirá en uno de los refuerzos confirmados para 2026.

Vuelve a escena un viejo anhelo azul

Mientras tanto, las oficinas de Millonarios se mantienen activas. En las últimas horas se conoció que el club reactivó las negociaciones por un futbolista que lleva tiempo en la carpeta del equipo y que ha sido pedido por el cuerpo técnico en más de una ocasión.

Según informó el periodista Felipe Sierra, Millonarios presentó una oferta formal para comprar el 50% de los derechos deportivos de Mateo García, mediocampista de Once Caldas, quien es considerado prioridad por el club para la próxima temporada.