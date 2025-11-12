Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 17:31
Millonarios en búsqueda de un viejo objetivo: Ya habría negociación
El equipo azul busca reforzarse en la mitad de la cancha.
Millonarios empieza a moverse con fuerza en el mercado de fichajes pensando en el 2026. Aunque la temporada actual dejó más dudas que certezas, el club bogotano no quiere perder tiempo y ya trabaja en reforzar su plantel con nombres de peso para volver a ser protagonista.
Balance final y primeros movimientos del 2026
El cuadro Embajador cerrará este miércoles su participación en la Liga BetPlay 2025 enfrentando a Boyacá Chicó, en un duelo que poco definirá en la tabla general, pero que puede servirle en la reclasificación y en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana.
Con el semestre prácticamente cerrado, el entrenador Hernán Torres entregará su balance final y comenzará a planificar el próximo año. El primer paso ya está dado, Carlos Darwin Quintero aceptó la propuesta del club y se convertirá en uno de los refuerzos confirmados para 2026.
Vuelve a escena un viejo anhelo azul
Mientras tanto, las oficinas de Millonarios se mantienen activas. En las últimas horas se conoció que el club reactivó las negociaciones por un futbolista que lleva tiempo en la carpeta del equipo y que ha sido pedido por el cuerpo técnico en más de una ocasión.
Según informó el periodista Felipe Sierra, Millonarios presentó una oferta formal para comprar el 50% de los derechos deportivos de Mateo García, mediocampista de Once Caldas, quien es considerado prioridad por el club para la próxima temporada.
Once Caldas analiza la propuesta
El jugador argentino de 27 años ya había sido sondeado en dos oportunidades por el cuadro bogotano, pero las altas pretensiones económicas del Once Caldas impidieron que se concretara su llegada. Esta vez, sin embargo, el panorama sería distinto.
De acuerdo con el reporte, la nueva propuesta de Millonarios duplicaría la oferta anterior, lo que generó una mayor receptividad en la dirigencia del equipo de Manizales. No obstante, el “Blanco Blanco” analizará la propuesta y planea presentar una contraoferta en los próximos días para intentar llegar a un punto medio.
Negociación en marcha
Aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, el interés de Millonarios es firme. El club quiere cerrar cuanto antes la incorporación de Mateo García para que se una a la pretemporada desde el arranque del 2026.
De concretarse, el mediocampista se sumaría a Carlos Darwin Quintero como parte de un ambicioso plan de renovación que busca devolverle protagonismo al cuadro azul en la próxima Liga BetPlay.
Fuente
Antena 2