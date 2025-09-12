Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 10:34
Millonarios, en crisis médica: una enfermería que no para de crecer
La enfermería del azul no para de crecer, así está en estos momentos.
En el partido del miércoles en el que Millonarios se puso al día con el calendario el equipo azul se llevó la victoria por 1-0 frente al Pasto, tres puntos muy valiosos para seguir soñando con meterse a los ocho y que lo acercan a Nacional e la reclasificación.
Sin embargo, no todos son buenas noticias en Millonarios, Juan Carlos Pereira se rompió el tendón de Aquiles lo que lo alejará de las canchas toda la temporada sumándose a la larga lista de lesionados que tiene el equipo.
Así está la enfermería azul
Millonarios ha tenido una mala racha con las lesiones en el último tiempo, lesiones como la de David Silva o la de Leo Castro fueron cruciales para el funcionamiento del equipo.
Con el regreso del delantero así quedó la enfermería de los embajadores a día de hoy:
Andrés Llinás: fractura del cuello del pie – 6 meses
Juan Carlos Pereira: rotura del tendón de Aquiles – 9 meses
Guillermo De Amores: lesión del bíceps femoral grado 3 de la pierna izquierda – 3 meses
Jonathan González: esguince de rodilla – 2 semanas
Helibelton Palacios: lesión muscular de segundo grado - última semana de recuperación
David Mackalister Silva: esguince de ligamento colateral medial – una semana de recuperación
A estos jugadores se le suman, Sander Navarro, Bruno Savio y Neiser Villarreal que ya están recuperados, pero aún no han conseguido el alta médica que los habilite para jugar.
Esto se le viene a Millonarios
El equipo capitalino quiere continuar con su buena racha y poder meterse al grupo de los ocho, para eso debe ganar en su visita a Alianza en su próximo partido, un partido ganable que trae malos recuerdos ya que fue en esta fecha que Leo Castro se lesionó en el semestre pasado, más adelante entre semana Millonarios definirá el clasificado a cuartos de copa cuando reciba a Envigado en el partido de vuelta de una llave que va perdiendo 1-0.
Fuente
Antena 2