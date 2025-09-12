Millonarios, en crisis médica: una enfermería que no para de crecer

En el partido del miércoles en el que Millonarios se puso al día con el calendario el equipo azul se llevó la victoria por 1-0 frente al Pasto, tres puntos muy valiosos para seguir soñando con meterse a los ocho y que lo acercan a Nacional e la reclasificación.

Sin embargo, no todos son buenas noticias en Millonarios, Juan Carlos Pereira se rompió el tendón de Aquiles lo que lo alejará de las canchas toda la temporada sumándose a la larga lista de lesionados que tiene el equipo.