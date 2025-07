Millonarios envió mensaje a la afición previo a su debut: "este semestre tiene que ser"

González apunta alto con Millonarios

El estratega de 43 años sabe que el equipo ‘albiazul’ terminó con un sabor amargo el semestre pasado al caer ante Santa Fe de local y perder la chance de avanzar a la final de la Liga BetPlay, por eso, reiteró sus disculpas a la hinchada y de paso advirtió que lo único que sirve y a lo que apuntan es a ser campeones.

“Sea cual sea la situación y en cualquier campo de la vida cuando no se logran los objetivos, hay que levantarse, quitarse la tierra, volver a arrancar con la cabeza en alto y eso es lo que vamos a hacer”, aseguró el DT.

“Estamos todos dolidos por la forma en que terminó el semestre anterior, digamos que incluso apenados por no haber conseguido nuestro objetivo para nuestra gente que es la razón de ser, ya lo hablamos y le hemos expresado nuestras disculpas a la hinchada, y conscientes de que este semestre tiene que ser, no existe otro objetivo, no existe otro punto por el cual ir a luchar que es llegar a la final y poder ser campeón”, completó González.