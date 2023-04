Millonarios es líder y América escolta; tabla de posiciones tras la fecha 11

La Liga Betplay ya superó -en gran medida- la undécima fecha, y si bien a esta altura no hay equipos clasificados a cuadrangulares ni eliminados del torneo, ya se empiezan a conocer los probables animadores de las instancias semifinales del torneo.

El primer caso es el de Millonarios, pues los dirigidos por Alberto Gamero marchan primeros -con un partido menos- y 21 unidades, lo cual representa que ganando tres de los siete encuentros que tienen por delante, estarán en la próxima fase del campeonato. América, por su parte, es segundo, mientras que Boyacá Chicó -también con un duelo pendiente- está en el tercer puesto.

Por su parte, hay equipos que no despegan, pues Deportivo Cali, Junior y Once Caldas -por mencionar algunos de los tradicionales- a esta altura del torneo están más cerca de la eliminación; sin embargo, lo más grave para los vallecaucanos y los caldenses es que el promedio apura, pues siguen en la lucha por no descender.

Liga Betplay 2023: ¿Cómo va la tabla de posiciones luego de la fecha 11?

1. Millonarios, 21 puntos (un partido menos)

2. América, 21

3. Chicó, 20 (un partido menos)

4. Águilas Doradas, 19

5. Nacional, 18

6. Pasto, 17

7. Santa Fe, 16

8. Tolima, 15

9. Alianza Petrolera, 14 (dos partidos menos)

10. Envigado, 14

Ahora, los clubes se alistan para afrontar la duodécima jornada, la cual tendrá inicio el próximo Viernes Santo con el partido Águilas Doradas vs Atlético Huila, mientras que la fecha terminará el lunes 10 de abril con los duelos Nacional vs Junior y Tolima vs Pasto.