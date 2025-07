Millonarios es más grande que cualquier nombre y jugador: fuerte autocrítica

Millonarios ha registrado un pobre inicio de campeonato en la Liga BetPlay-2 de 2025 al contabilizar dos derrotas en la misma cantidad de partidos jugados. El rendimiento demostrado ante La Equidad y Llaneros ha generado gran preocupación en la afición, que ya empezó a manifestar sus críticas hacia los directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Al término del juego disputado ante Llaneros en el estadio El Campín, el defensor central Andrés Llinás, que ha portado la cinta de capitán, se mostró autocrítico por el nivel del equipo.

Llinás describió las fallas que ha tenido Millonarios en los dos partidos jugados en el campeonato.

"Estamos fallando en la ofensiva y en la defensiva. Si no estamos siendo claros al frente al arco, tampoco mantenemos el cero. Nos han llegado en pocas ocasiones y han sido contundentes. No solo podemos mirar la parte de arriba, que es donde la gente se queda. Tenemos que ser autocríticos en todas las línea. No estamos de la mejor manera ni adelante ni atrás", dijo.