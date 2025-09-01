Millonarios espera a Santa Fe: confirman inmejorable noticia

La espera llegará a su final en medio de fechas claves para empezar a definir los clasificados para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. Millonarios espera dar el golpe con la necesidad de seguir escalando posiciones para poder sellar la clasificación que hace algunas jornadas se veía imposible. Santa Fe asume ese clásico con la urgencia de recuperarse tras malos resultados.

Vea también: Revelan insólita razón por la que Barcelona no saca a Rescalvo

Será una jornada de clásicos vital para los dos equipos bogotanos que necesitan sellar la clasificación. Son dos clubes tradicionales y grandes, por lo cual, deben respetar el nombre de las instituciones y luchar por conseguir el título, ese mismo que defiende Santa Fe en este semestre.

Hernán Torres ha venido recuperando la confianza de la afición y ahora más que recuperará también a dos jugadores claves para afrontar lo que resta del semestre, justo en medio del clásico ante Independiente Santa Fe. Se trata nada más y nada menos que de Leonardo Castro que ya está listo para volver al ruedo. A su vez, Cristian Cañozales que también se sumó a los entrenamientos.

LA DECISIÓN QUE DEBERÁ TOMAR HERNÁN TORRES ANTES DEL CLÁSICO CON LEONARDO CASTRO

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, Leonardo Castro y Cristian Cañozales están listos para regresar contra Envigado. En ese caso, Hernán Torres tendrá que tomar una decisión clara con la presencia de los dos jugadores en la Copa BetPlay.

Le puede interesar: Juanfer se sinceró y respaldó la convocatoria de Dayro: "Es un referente"

Como se trata apenas de la ida de la Copa BetPlay, en medio de una semana en la que hay clásico capitalino, Hernán Torres podría decidir no contar con los dos recuperados para el juego ante Envigado. El timonel ibaguereño no puede poner en riesgo a dos futbolistas que recién entran en la dinámica.

Además, Leo Castro llega de una ausencia larga desde que se lesionó a finales de marzo. Su regreso se dará después de seis meses y regresar en forma parece difícil. Por esta razón, lo mejor sería que Hernán Torres decida contar con el goleador para el clásico.

EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE MILLONARIOS DE CARA A LA COPA BETPLAY Y CLÁSICO

Alexis Rodríguez también confirmó las bajas que tendrá Millonarios bajo la supervisión del departamento médico. Entre ellos están Nicolás Arévalo, Helibelton Palacios y Guillermo De Amores.

La realidad es que Millonarios seguirá sin un lateral derecho suplente mientras se recupera Helibelton, que, según Alexis, va bien en la recuperación, pero no le alcanzaría para estar, por lo menos no contra Envigado. Samuel Martín tendrá que seguir en ese costado.

Lea también: Millonarios, sin público: Dimayor anunció sanción tras la protesta de zapatos

En el caso de Nicolás Arévalo, el volante sufrió un golpe en el cuello del pie el viernes pasado ante Águilas Doradas. Estaría descartado para enfrentar a Envigado con dudas para llegar al clásico. Por su parte, Guillermo De Amores tiene una lesión muscular y le hicieron una resonancia. Sería difícil que llegue a los dos partidos.

Hernán Torres podría utilizar nómina alterna en el primer partido de la Copa BetPlay ante Envigado para poder resguardar sus mejores fichas para el juego de la Liga BetPlay contra Santa Fe que es crucial para seguir en la lucha de sellar la clasificación.