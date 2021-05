Millonarios está a la espera de jugar las semifinales en El Campín

Luego que que no se jugara el Deportivo Cali vs Deportes Tolima por los desmanes que se presentaron en el fin de semana pasado en el departamento del Valle del Cauca; el presidente de la Dimayor, Felipe Jaramillo, indicó en Planeta Fútbol de Antena 2 que, "a pesar de que se buscó una sede alterna, no se pudo jugar. Hicimos un esfuerzo grande”, por lo que el encuentro entre caleños y tolimenses se jugará “el próximo fin de semana del sábado 8 de mayo”.

Así las cosas, los hinchas de Millonarios se encuentran felices con esta noticia, ya que el plantel de Alberto Gamero podrá descansar una semana completa, teniendo en cuenta que su rival de las semifinales de la Liga Betplay, Junior de Barranquilla, tendrá que jugar a mitad de semana ante Fluminense por la tercera fecha y River Plate por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.

No obstante, en Millonarios se espera que para el partido de vuelta ante el ‘Tiburón’, la Alcaldía de Bogotá haya levantado la medida de no prestar los estadios, debido a que con esta decisión se busca evitar las aglomeraciones fuera de El Campín y sus alrededores. El elenco 'embajador' desea que el encuentro ante Junior se pueda jugar en su casa, luego que el partido ante América se jugó en el estadio de Ibagué.

Por tal razón, la parcial ‘albiazul’ se ha expresado en las redes sociales, solicitándole a la Alcaldía de la capital colombiana que les preste El Campín para recibir a Junior y así buscar acceder a la final de la Liga Betplay.

Mientras tanto, Alberto Gamero se sigue preparando para afrontar el compromiso ante el equipo barranquillero sin la presencia de su extremo derecho, Emerson Rodríguez, quien aún tiene una fecha de suspensión y su central costarricense, Juan Pablo Vargas, quien resultó lesionado en el partido de ida ante América que lo dejó fuera de los terrenos de juego por lo menos cinco semanas.