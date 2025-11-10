Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 17:03
Millonarios estaría 'obligado' a retener a Santiago Giordana, ¿por qué?
El delantero argentino no satisfizo al cuerpo técnico comandado por Hernán Torres.
El futuro de Santiago Giordana en Millonarios FC podría definirse en los próximos días, luego de que el delantero argentino se someta a exámenes médicos para determinar la gravedad de una posible lesión de ligamentos.
Giordana, quien salió con molestias en una de sus rodillas recientemente, encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Hernán Torres y en la directiva azul. En caso de confirmarse una rotura de ligamentos, el club tendría que mantenerlo bajo contrato hasta que complete su recuperación.
Este tipo de lesiones suele requerir entre cinco y ocho meses de recuperación, lo que complicaría su disponibilidad para buena parte de la temporada 2026. Millonarios, sin embargo, tendría que apoyarlo durante todo el proceso de rehabilitación.
En los próximos días se conocerán los resultados de los exámenes, los cuales serán determinantes para establecer el plan médico y contractual del jugador. En caso de descartarse la lesión, es posible su marcha.
Las cifras de Giordana en Millonarios y su trayectoria
Desde su llegada en 2024, Santiago Giordana ha disputado 78 partidos con Millonarios, en los que suma nueve goles. Sus números no son deslumbrantes, y aunque el atacante se ha destacado por su entrega y capacidad para asociarse en el frente ofensivo, esto no basta para el cuerpo técnico actual.
El delantero, de 30 años, arribó procedente del Deportivo Garcilaso de Perú, y antes jugó en clubes como Belgrano, Chacarita y Temperley en Argentina. Su continuidad dependerá del diagnóstico final y de la planificación del equipo para la próxima temporada.
Por ahora, Millonarios mantiene la cautela y espera que las pruebas descarten una lesión grave, aunque el panorama médico sigue siendo incierto.
Cabe recordar que Giordana ocupa una de las cuatro plazas de extranjero -junto con Juan Pablo Vargas, Guillermo de Amores y Bruno Sávio-, y la dirigencia estaría contemplando salir de al menos dos de estos jugadores.
