Millonarios estaría 'obligado' a retener a Santiago Giordana, ¿por qué?

El futuro de Santiago Giordana en Millonarios FC podría definirse en los próximos días, luego de que el delantero argentino se someta a exámenes médicos para determinar la gravedad de una posible lesión de ligamentos.

Giordana, quien salió con molestias en una de sus rodillas recientemente, encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Hernán Torres y en la directiva azul. En caso de confirmarse una rotura de ligamentos, el club tendría que mantenerlo bajo contrato hasta que complete su recuperación.

Este tipo de lesiones suele requerir entre cinco y ocho meses de recuperación, lo que complicaría su disponibilidad para buena parte de la temporada 2026. Millonarios, sin embargo, tendría que apoyarlo durante todo el proceso de rehabilitación.

En los próximos días se conocerán los resultados de los exámenes, los cuales serán determinantes para establecer el plan médico y contractual del jugador. En caso de descartarse la lesión, es posible su marcha.