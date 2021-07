Millonarios: ficha clave del Bolillo estaría a las órdenes de Gamero

Millonarios abre la segunda fecha de la Liga Betplay ante el Deportes Quindío. El juego adelantado se da porque el cuadro capitalino jugará este fin de semana por la Florida Cup ante el Everton de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.

Aunque el equipo ‘embajador’ inició con pie derecho el campeonato colombiano, se ha comenzado a especular que a la plantilla de Alberto Gamero se le sumaría otra baja. Cristian Arango estaría cerca de ser vendido a la MLS y todo estaría finiquitándose. Sin embargo, ha trascendido que podría regresar un viejo conocido.

Según el periodista Wbeimar Muñoz, de Win Sports, “Millonarios tiene interés en Javier Reina, volante que no define todavía su situación contractual con el Medellín”. A Reina se le recuerda por su pasado en la temporada 2015 con el elenco azul. El mediocampista creativo no tuvo un buen desempeño, por lo que en las redes sociales los seguidores del club ‘albiazul’ no estarían de acuerdo con su llegada.

Por otra parte, otro de los nombres que ha sonado ha sido el de Teófilo Gutiérrez que es jugador libre, luego de no renovar su vínculo contractual con el Junior,. No obstante, hasta el momento se dice que simplemente ha sido un rumor, pues en Millonarios consideran que su salario es muy alto.

Hay que decir que Millonarios solamente ha tenido salidas: las de Fredy Guarín (agente libre) y Juan Camilo Salazar que pasó a jugar a Águilas Doradas.