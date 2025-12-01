Millonarios "fichará a Mateo García"; revelan detalles del contrato que firmará

Se vienen más movimientos en Millonarios, el equipo azul de la capital del país ha contratado un nuevo director deportivo (el argentino Ariel Michaloutsos) y la idea es renovar la plantilla de jugadores para el 2026, teniendo en cuenta que ya había sido anunciado el delantero Carlos Darwin Quintero.

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres sigue en la búsqueda de más fichajes y uno de los que ha sonado con más fuerza en las últimas semanas ha sido el de Mateo García, volante ofensivo de 27 años que ha llegado a un acuerdo para dejar Once Caldas y sumarse a las filas del equipo ‘embajador’.

