Millonarios ficharía un volante argentino: es figura del Brasileirao

Tras un semestre irregular por parte de Millonarios con David González en el primer tramo y Hernán Torres en la segunda mitad del torneo, el cuerpo técnico llegó a la conclusión con la necesidad de armarse de la mejor manera para afrontar el 2026. Los fichajes de categoría escasearon en este torneo y es la prioridad para el siguiente año.

Vea también: Dos jugadores que Millonarios le 'quitaría' a Santa Fe para 2026

Las bajas continuas también marcaron el problema de Millonarios, dado que nunca tuvo el recambio necesario para suplir a Leonardo Castro, David Mackalister Silva, Andrés Llinás, entre otros. Pecaron por inocentes sin mayores refuerzos y eso se notó en medio de un semestre en el que la clasificación a los cuadrangulares se ve lejana.

Bajo ese panorama, el club ya está pensando en fichajes. Se habla de Carlos Darwin Quintero que salió del Deportivo Pereira, y en últimas horas apareció la posibilidad de firmar a un mediocampista ofensivo argentino que Millonarios sigue de cerca.

LUCAS MUGNI, EL VOLANTE OFENSIVO QUE DESPIERTA INTERÉS EN MILLONARIOS

Se trata de Lucas Mugni, mediocampista ofensivo que ha llamado la atención de Millonarios. De acuerdo con información de Mariano Olsen, Mugni está en el radar del elenco albiazul.

La trayectoria del argentino ha sido buena destacándose en clubes de envergadura del continente como Newell’s Old Boys, Lanús, Flamengo, Bahía y Ceará, entre otros. Además, también ha jugado en Europa con experiencia en Turquía con el Gençlerbirliği S.K..

Le puede interesar: JuanFer Quintero se sinceró por actualidad en River: “Se siente un poco mal”

Desde hace cuatro años está en el Brasileirao tras su regreso a suelo brasileño recalando en 2021 en el Bahía y ahora en el Ceará desde el 2024. Lucas Mugni podría ser un reemplazo para David Mackalister Silva o un complemento para el mediocampista bogotano que no pudo estar en largos tramos del semestre.

Durante su experiencia en el Brasileirao entre la Serie A y B, Lucas Mugni ha sumado un total de 58 partidos, ha marcado cinco goles y ha dado diez asistencias. Es más un asistente que un goleador de acuerdo con estas estadísticas para un volante ofensivo.

Lucas Mugni ha ganado un total de cinco títulos en Brasil donde figuran torneos estaduales como el Guanabara y el Campeonato Carioca con Flamengo, un Campeonato Baiano con el Bahía y dos Campeonatos Cearenses. Además, hizo proceso con la selección de Argentina jugando en la Sub-17 y Sub-20.