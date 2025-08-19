Millonarios firmó a un arquero hasta junio de 2026

Millonarios FC vive un mal momento deportivo, pues apenas ha sumado un punto de 15 posibles y marcha en la última casilla de la tabla de posiciones. A esta altura, son pocos los puntos que se le rescatan al equipo Albiazul.

De hecho, uno de los aspectos que más se le ha criticado a Millonarios corre por sus porteros, pues ante la salida de Álvaro Montero, los hinchas consideran que Guillermo de Amores y Diego Novoa no tienen las condiciones para suplirlo.

En consecuencia, el cuadro Embajador ha firmado a un portero, quien ya se venía desempeñando con la plantilla pero no ha debutado, más allá de que el cuerpo técnico considera que tiene condiciones para realizar un buen trabajo cuando sea requerido.

El arquero que firmó con Millonarios hasta 2026

Cristian Ferney Quiñones firmó contrato con Millonarios hasta el 30 de junior de 2026, pasando a convertirse oficialmente en el tercer portero del equipo al menos por lo que resta de temporada y la primera mitad de la siguiente. La información sobre el vínculo contractual con el arquero la dio el periodista Mariano Olsen.