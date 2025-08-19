Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 20:52
Millonarios firmó a un arquero hasta junio de 2026
El Embajador contaba además con Guillermo de Amores y Diego Novoa como porteros.
Millonarios FC vive un mal momento deportivo, pues apenas ha sumado un punto de 15 posibles y marcha en la última casilla de la tabla de posiciones. A esta altura, son pocos los puntos que se le rescatan al equipo Albiazul.
De hecho, uno de los aspectos que más se le ha criticado a Millonarios corre por sus porteros, pues ante la salida de Álvaro Montero, los hinchas consideran que Guillermo de Amores y Diego Novoa no tienen las condiciones para suplirlo.
Puede leer: [Video] Los goles de Dayro y Barrios para clasificar a Once Caldas ante Huracán
En consecuencia, el cuadro Embajador ha firmado a un portero, quien ya se venía desempeñando con la plantilla pero no ha debutado, más allá de que el cuerpo técnico considera que tiene condiciones para realizar un buen trabajo cuando sea requerido.
El arquero que firmó con Millonarios hasta 2026
Cristian Ferney Quiñones firmó contrato con Millonarios hasta el 30 de junior de 2026, pasando a convertirse oficialmente en el tercer portero del equipo al menos por lo que resta de temporada y la primera mitad de la siguiente. La información sobre el vínculo contractual con el arquero la dio el periodista Mariano Olsen.
¿Quién es Cristian Quiñones, el arquero que firmó con Millonarios?
Sobre Quiñones, se debe decir que se trata de un arquero de 20 años nacido en Barbacoas (Nariño), y quien se venía desempeñando en el plantel sub 20 de Millonarios, club al que llegó procedente de Deportivo Pasto.
En lo corrido de este semestre, Cristian Quiñones ha sido convocado en cuatro ocasiones y en ninguna tuvo minutos, pues fue suplente en los partidos de Liga Betplay ante La Equidad, Llaneros FC, Independiente Medellín, y por Copa Betplay contra Real Cartagena.
Le puede interesar: Juan Carlos Osorio sería el nuevo DT de Millonarios, ¿verdad o rumor?
Así, Millonarios FC se quedó con un portero quien inicialmente -por su edad- no aparece como el remplazo de Guillermo de Amores y Diego Novoa, pero sí llegará a competir por un puesto con estos dos goleros. Se espera que siga sumando convocatorias con el Albiazul.
CRISTIAN FERNEY QUIÑONES (26 años) firmó contrato con @MillosFCoficial hasta el 30 de junio de 2026.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 19, 2025
El arquero nacido en Barbacoas (Nariño) fue suplente en 4 juegos del semestre (Equidad, Llaneros, Cartagena y Dim).
Pasado en Cat. Sub 20 de Bucaramanga (2024) y Pasto (2019/23). pic.twitter.com/3MtXbF4EWW
Fuente
Antena 2