Millonarios: Gamero señaló culpables tras la derrota ante Junior en los Cuadrangulares

Millonarios sumó su primera derrota en los Cuadrangulares de la Liga Betplay ante Junior y complicó su arranque en las semifinales del FPC. El conjunto bogotano venía de ganar ante Chicó y enredó sus aspiraciones para llegar a la final.

Tras la derrota, el elenco embajador se quedó en el último puesto del Grupo A. Los embajadores tendrán que ganar sus tres partidos de local y esperar sumar una victoria en Pereira o Bucaramanga para quedarse con un lugar en la serie por el título.

Alberto Gamero compareció en rueda de prensa tras acabar el compromiso e hizo duras reflexiones luego del 2-1 en contra. Para el técnico samario es claro que las opciones son escasas y el equipo bogotano tendrá un duro reto debido a que sus partidos en Libertadores lo obligarán a jugar cada tres días.

“En el primer tiempo tuvimos opciones, como las tuvo Junior. En el segundo tiempo, por estar Junior a favor, estuvo más tranquilo, y nosotros, por intentar buscar el empate, nos descuidamos atrás. Las opciones claras las tuvo Bacca. Pero quisimos competir, y Junior se defendió bien”

“No fue que Junior nos quitó el balón, le regalamos el balón, porque hubo muchos pases malos. Nos descubríamos atrás. Las opciones claras las tuvo Bacca. Igual quisimos competir”

“Uno de pronto se va con la idea y preocupación de que hay que mejorar, pero la tranquilidad que es el primer partido del cuadrangular; insatisfecho yo no estoy. El equipo por momentos intentó competir como se compite en los cuadrangulares, pero hay que irnos tranquilos”

“La última jugada, yo no tengo ojímetro para eso, yo voy a buscar a mis jugadores tengan la razón o no, no podemos pensar en que podamos salir expulsado de ninguna manera, a lo mejor ellos ‘calientes’ no saben lo que puede repercutir una expulsión, pero yo sí sé cómo nos puede afectar. El árbitro hizo lo que tenía que hacer, terminó el partido y ya se piensa en el próximo. La equivocación que hizo mi grupo fue ir a buscar el árbitro”