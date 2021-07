Millonarios ganó y Nacional empató en el debut de la Liga Betplay; tabla de posiciones, fecha 1

En la primera fecha de esta jornada dominguera, Millonarios visitaba a Deportivo Pasto con la idea de sumar su primera victoria en la Liga Betplay 2021-II. Gracias a las anotaciones de Fernando Uribe, quien convirtió en dos oportunidades y de su compañero Emerson Rodríguez, el equipo de Alberto Gamero venció 1-3 a Pasto que había empatado el marcador por intermedio de Carlos Daniel Hidalgo.

El primer partido de la jornada se disputo en el estadio Polideportivo Sur entre Envigado y Atlético Nacional. El cuadro visitante comenzó ganando con las anotaciones de Jarlan Barrera y Jefferson Duque. Sin embargo, tras la lesión de Jarlan Barrera, el equipo de Alejandro Restrepo dejó de ser ofensivo y le tocó ver como en el segundo tiempo la escuadra ‘naranja’ le empataba con los goles de Andrés Rodríguez y Esneider Asprilla.

Posteriormente, el compromiso entre Patriotas y Bucaramanga tuvo un acto de homenaje a Jhon Mario Ramírez, quien hasta hace unos días era el técnico del conjunto boyacense y que falleció por consecuencia del Covid-19.

La escuadra dirigida por Jorge Luis Bernal cayó 0-2 ante el cuadro bumangués que se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Brayan Fernández y Andrés Sarmiento.

En la fecha del día lunes tendrá los compromisos del actual campeón Deportes Tolima vs Deportivo Pereira, Once Caldas vs Atlético Huila y Alianza Petrolera vs La Equidad será el compromiso encargado de cerrar la primera fecha de la Liga Betplay.

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY, FECHA 1:

1. Millonarios 3 pts



2. América de Cali 3 pts

3. Bucaramanga 3 pts

4. Deportes Quindío 3 pts

5. Deportivo Cali 3 pts

6. Atlético Nacional 1 pts

7. Envigado 1 pt

8. Águilas Doradas 1 pt

9. Medellín 1 pt