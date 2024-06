Millonarios habría rechazado primeros fichajes casi cerrados: venían del América

Sin duda alguna, Alberto Gamero tendrá el difícil panorama de volver a regresar a las competencias más representativas del continente sudamericano, y como si fuera poco, competir por el título en la liga local. El cuadro albiazul no tuvo un buen primer semestre eliminados de manera anticipada en la Copa CONMEBOL Libertadores sin posibilidades de afrontar la Sudamericana y de la Liga BetPlay 2024-I.

Con eso en mente, el club busca la manera de reestructurar su plantilla para el próximo semestre. Para este inicio de 20204, trajeron a Danovis Banguero, Delvin Alfonzo, Diego Novoa y Santiago Giordana, apostándole a los juveniles en medio de un certamen con varias ausencias por lesiones. Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2 reveló que ya tienen listos algunos jugadores.

Vea también: Millonarios ya tiene listos sus primeros fichajes: confirmaron las posiciones

“Ya sé que contrataron, centrocampistas y extremos. Están buscando un ‘9’, lo que pasa es que ese ‘9’ está jugando actualmente en el campeonato colombiano. Necesitan un centrocampista estilo Dani Torres o Arregui, así parecidos, de esa característica, un central y un arquero”, sentenció el periodista. De hecho, cuando parecía que ya había definido primeros fichajes, todo parece indicar que no rechazó a dos jugadores.

Según se ha podido conocer en últimas horas, Millonarios rechazó a dos jugadores que llegarían procedentes del América de Cali. Uno de ellos, abandonó el club por temas personales, mientras que el otro todavía no define su salida. Se trata nada más y nada menos que de Edwar López y Andrés Sarmiento. Desde hace un tiempo, se viene hablando del interés albiazul por fichar al extremo López.

No obstante, aunque todo parecía estar hecho especialmente con Edwar López, se negó la posibilidad rotundamente de que los extremos del América puedan llegar a la capital colombiana. Medios locales afirmaron que, “no es cierto, eso no existe”. De esa manera, no hay ninguna opción de que puedan convertirse en nuevos jugadores de Millonarios.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE ALBERTO GAMERO PARA EL FUTURO?

No hay ninguna duda de que Alberto Gamero seguirá siendo el director técnico de Millonarios para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Además, aunque no se sabe cuáles serán los nuevos jugadores de la plantilla, el mismo estratega afirmó que se está trabajando en ello con el director deportivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez.

Le puede interesar: Primera decisión de Millonarios tras 'papelón' ante Flamengo

Mencionó tras la Copa Libertadores que, “hace días se ha venido tocando el tema de refuerzos, no hay secretos en esto. Con cabeza fría y tranquilidad, sabemos que se necesitan refuerzos y es lo que la junta directiva está planteando. Ya se han dado unos nombres, se va a mirar, ya que hablado con la junta directiva y con el Gato. Se están manejando algunas cosas”.